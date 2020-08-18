黃鑽豔世！PIAGET預告頂級珠寶「光之羽翼」 下週抵台

有陽光的地方，總會有著希望。高級珠寶與腕表品牌伯爵（PIAGET）預告，將於八月底推出全新「光之羽翼（Wings of Light）」頂級珠寶系列，揉和光線、色彩與頂級寶石，帶來奢華與幸福的璀璨想望。

彩色鑽石中，鮮豔濃郁的黃鑽，一向得到不少藏家青睞，本次「光之羽翼」頂級珠寶並精選多款豔彩（Fancy Vivid）或濃彩（Fancy Intense）黃鑽用於珠寶鑲嵌，像是「蠍尾花蜜」艷彩黃鑽及鑽石頂級珠寶項鍊之主石即選用重約6.46克拉的豔彩黃鑽，猶如蠍尾探蜜，光耀眾生；另外Treasures Collection哥倫比亞祖母綠及鑽石頂級珠寶戒指則回歸寶石的純粹與稀有，重達7.42克拉的哥倫比雅祖母綠未經浸油處理，更顯濃郁深邃。此外「璀璨朝露」藍寶石及鑽石頂級珠寶戒指，則有深邃冷凝的泉水藍調，產地更為馬達加斯加，格外稀罕。