19歲星二代演繹夏姿 王敏淳穿金色刺繡外套炫目耀眼

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）近年在材質、輪廓上都趨向年輕化、運動風，也廣邀輕齡新鮮人穿搭，近期由19歲的星二代王敏淳（香奈兒）詮釋2020早秋系列，目前正就讀美國伯克利音樂學院、主修長笛的王敏淳是藝人檢場、李翊君的獨生女，甫於上個月舉辦新歌發表會。

繼美少女棋士黑嘉嘉詮釋了2020早秋系列之後，夏姿邀請歌手王敏淳詮釋，展現品牌每一季特有的刺繡、獨家開版的圖騰，在俐落休閒的運動風穿搭中，呈現年輕活潑的風貌。王敏淳身穿緞面刺繡棒球外套、格紋短褲的搭配，則是輕盈率性，外套上的金色繡線，和背後大面積、胸前Logo電繡點綴，表現出夏姿的前衛與復古；拼接休閒棉衫以藍白雙色帶來相當搶眼的視覺，點綴了獨家開版圖騰描繪的電腦繡花，輪廓更見立體感，搭配蕾絲黑褲，既有下衣失蹤的流行也在比例上更顯高挑。

王敏淳演繹的蕾絲緹花外套、格紋拼蕾絲短裙，則是夏姿向來內斂優雅的設計概念，在本季的金屬紗線緹花，光影變動中有著亮麗色彩，外罩蕾絲則增添層次感。夏姿2020早秋系列，以瓶身圖紋的藝術、加上薔薇科屬月季花的花語希望，呈現為「希．紋」主題，輪廓是五○年代的女性曼妙姿態，趨向性感的窄腰、豐臀，同步呈現女人味與俐落感。

█王敏淳演繹夏姿2020早秋時裝影片：