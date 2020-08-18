跟上綠色時尚風潮！TUMI使用回收素材 打造永續發展系列行李箱

綠色時尚成為顯學，連專為商務人士打造行李裝備的TUMI也在今年首次推出永續發展系列行李箱，利用超過20個回收寶特瓶、再生尼龍等素材製成，為環境盡一份心力。而Samsonite則從即日起至9月14日，推出「圓夢箱伴」購買新品NIAR全系列商品，即可享限時限量5折優惠。

為了打造充滿永續未來，TUMI制定計畫，強調在各商業層面上的重要性將其融入，預計在2025年時能夠將碳排放降低至15%並且轉換成使用100%可再生能源。同時，TUMI還推出了首個永續發展Merge系列行李箱，PET內襯以廢棄塑膠瓶製成，而外層的面料則由多餘的尼龍製作。再生而且PET面料通過品牌的30項嚴格測試，耐用性不亞於全新素材。另外，還利用同樣概念，Alpha Bravo部分款式的袋包，主面料也是由工業後再生尼龍製成，內襯則是由再生塑料瓶打造。

Samsonite從即日起至9月14日，推出「圓夢箱伴」購買新品NIAR全系列商品，即可享限時限量5折優惠。圖／Samsonite提供

而喜愛Samsonite的消費者，則要把握品牌推出的期間限定「圓夢箱伴」，只要購買新品NIAR全系列商品，即可享限時限量5折優惠，在國旅興盛的同時，讓新行李箱一同上路。NIAR系列箱身以聚碳酸酯 （PC）壓製出流線型的外觀，配合包括360度靜音雙輪設計、符合人體工學的雙拉桿、X型綁帶、TSA密碼鎖及可擴充式箱體設計，方便旅行時使用。

TUMI Alpha Bravo Kelley Sling單肩包11,200元。圖／TUMI提供

TUMI Alpha Bravo Norman後背包17,800元。圖／TUMI提供

Samsonite NIAR系列24吋行李箱原價15,000元，圓夢限定價7,500元。圖／Samsonite提供