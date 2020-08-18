WIRED TOKYO松山店變身大人系酒吧 299元起調酒暢飲

瞄準松山車站周邊的眾多上班族群，位於松山TSUTAYA BOOKSTORE的二樓，WIRED TOKYO松山站前店現在晚間變身為大人系小酒吧，晚間只要點主餐，就有299元、399元暢飲方案，相較於WIRED TOKYO在日本澀谷店推出的酒單為單點模式，台灣松山店是首家推出2小時「飲料放題」無限暢飲的據點。

WIRED TOKYO松山站前店晚間變身大人系酒吧。圖／潤泰集團提供

WIRED TOKYO松山站前店2020年推出全新的299元/人、399元/人暢飲方案，除基本的紅白酒外，加入許多全新種類調酒，不限平假日在夜晚都可以小酌。每日晚間點用主菜、排餐、義大利麵、飯類、披薩，即可加價享用2小時飲料無限暢飲，299元/人有12種酒精飲料可選、399元/人則有19種選單，包含各式風味調酒、日本梅酒、白桃酒、紅白酒、啤酒等。

WIRED TOKYO松山站前店推出晚間只要點主餐，就有299元、399元暢飲方案。圖／圖／潤泰集團提供

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