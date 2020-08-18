江詩丹頓古董女士時計展 橫跨兩世紀的優雅婉約

風格會隨時代變化，但風範則更為恆常經典。從1755年屹立至今的頂級表廠江詩丹頓（Vacheron Constantin），從今日至8月23日，於台北101專賣店舉辦「古董女士時計傑作」展，五只從1910到1946年的古董時計，加上五枚近代珠寶女表，演繹橫跨兩世紀的優雅奢華。五只古董時計再分為盛宴、下午茶、午宴、雞尾酒會與配飾等主題，雖然原收藏家的身份已不可考，但透過鑑賞不同藝術風格與技法運用，仍能感受懷舊的古典氛圍。

其中鑲嵌紅色寶石的長方形粉紅金女裝腕表約為1939年代，纖細的長方形反映1930年代盛行的裝飾藝術（Art Deco）風格；而具備內填琺瑯的「神秘驚奇」女表，則帶人重返「咆哮的二十年代」，當時人們熱衷搭乘郵輪探索新世界，可開闔收納的設計方便旅行攜帶，開關側邊並鑲嵌寶石，顯示擁有者的富裕身家。