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江詩丹頓古董女士時計展 橫跨兩世紀的優雅婉約

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
「午宴」為主題的雕刻紋理女裝神秘腕表，搭配圓拱形的連環表帶，約為1946年生產。圖 / Vacheron Constantin提供。
「午宴」為主題的雕刻紋理女裝神秘腕表，搭配圓拱形的連環表帶，約為1946年生產。圖 / Vacheron Constantin提供。

風格會隨時代變化，但風範則更為恆常經典。從1755年屹立至今的頂級表廠江詩丹頓（Vacheron Constantin），從今日至8月23日，於台北101專賣店舉辦「古董女士時計傑作」展，五只從1910到1946年的古董時計，加上五枚近代珠寶女表，演繹橫跨兩世紀的優雅奢華。五只古董時計再分為盛宴、下午茶、午宴、雞尾酒會與配飾等主題，雖然原收藏家的身份已不可考，但透過鑑賞不同藝術風格與技法運用，仍能感受懷舊的古典氛圍。

其中鑲嵌紅色寶石的長方形粉紅金女裝腕表約為1939年代，纖細的長方形反映1930年代盛行的裝飾藝術（Art Deco）風格；而具備內填琺瑯的「神秘驚奇」女表，則帶人重返「咆哮的二十年代」，當時人們熱衷搭乘郵輪探索新世界，可開闔收納的設計方便旅行攜帶，開關側邊並鑲嵌寶石，顯示擁有者的富裕身家。

而除了古董款式，現場另有多款近代高級珠寶女表，像是2020年「伊靈」腕表的滿鑽款與日期款設計靈感皆源自高級訂製服（haute couture）的「皺褶」，而2015年問世的高級珠寶系列則從具東方風情的扇子、女士扣帶得到啟迪，例如Heure Discéte腕表如扇的表殼可橫向滑開，展示具珍珠鑲嵌的手表表面，兩相比對，展現時間長河中關於優雅奢華的變與不變。表展已於江詩丹頓台北101二樓專賣店外展出，並將持續至本周末8月23日（日）為止。

Vacheron Constantin，Heure Discrete白金摺扇女表，可橫向滑開的扇形鑲鑽表面，華麗且富動感，535萬元。圖 / Vacheron Constantin提供。
Vacheron Constantin，Heure Discrete白金摺扇女表，可橫向滑開的扇形鑲鑽表面，華麗且富動感，535萬元。圖 / Vacheron Constantin提供。
江詩丹頓正於台北101專賣店上展出古董女士時計展，古今對比、展現出懷舊與當代的優雅詩意。圖 / Vacheron Constantin提供。
江詩丹頓正於台北101專賣店上展出古董女士時計展，古今對比、展現出懷舊與當代的優雅詩意。圖 / Vacheron Constantin提供。
2020年推出的Vacheron Constantin ÉGÉRIE系列月相腕表，以高級訂製服中的「皺摺」為靈感，是系列中的高人氣詢問款，也是本次展出重點之一，110萬元。圖 / Vacheron Constantin提供。
2020年推出的Vacheron Constantin ÉGÉRIE系列月相腕表，以高級訂製服中的「皺摺」為靈感，是系列中的高人氣詢問款，也是本次展出重點之一，110萬元。圖 / Vacheron Constantin提供。

珠寶 腕表 台北101

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