人頭馬干邑禮盒 許你一個法式中秋

雖然國內烈酒市場以威士忌獨大，但法國干邑百轉千折的柔媚，卻能展現出與硬梆梆的蘇格蘭威士忌截然不同的法式風情。法國人頭馬干邑今年推出四款禮盒，提供不同方式的法式月下浪漫。

這四款禮盒涵蓋人頭馬三大明星酒款，包括「人頭馬V.S.O.P.」（Very Superior Old Pale）、「人頭馬1738皇家禮讚」，以及「人頭馬X.O（Extra Old）」。

「人頭馬V.S.O.P.」選用55%大香檳區與45%小香檳區的葡萄釀製，並使用帶來飽滿木質與果乾味道的利穆贊橡木桶陳年。以水果為主調的V.S.O.P.，不論調配成清爽的開胃酒、或是與佳餚搭配，都是中秋團聚少不了的佳釀。「人頭馬V.S.O.P.」共推出兩款禮盒，包括「人頭馬VSOP星耀典藏版」以及「人頭馬VSOP星耀禮盒」，後者附贈人頭馬1738皇家禮讚50ml迷你酒一瓶。

1738年是人頭馬成為干邑品牌的起點。當時人頭馬受到法王路易十五的肯定與賞識，特頒一道命令，特許人頭馬在干邑區中最好的土地上開拓葡萄園，釀造干邑。「人頭馬1738皇家禮讚」，以1738年的榮耀為名，採多達65%來自大香檳區葡萄的豐富調和，完美承襲皇室的恢弘氣勢，禮盒附贈製作大尺寸冰塊的專屬製冰盒，好呈現柔滑的飲用口感。

「人頭馬X.O」只採用法國干邑區最好的大、小香檳區的葡萄釀製，其中取自大香檳區的葡萄含量高達85%，平均陳釀時間為23年，是同等級X.O裡最久的。「人頭馬X.O」酒質圓融細膩，前味是是春天中茉莉花和水仙花的芬芳，接下來有濃郁的無花果香、甜甜的柳橙、和梅子的香味，而最後再被新鮮肉桂、奶油蛋捲與太妃糖的香濃組合包圍，令人回味無窮。

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