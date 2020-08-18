LV Volt珠寶新形象 奧斯卡影后帥不過巴黎首席芭蕾男星

路易威登（Loius Vuitton）珠寶腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof，今年親自操刀，推出以品牌LV經典字母縮寫塑造建築美感的全新珠寶系列LV Volt。路易威登更一口氣請來四位不同名人演繹品牌全新LV Volt珠寶系列之美，：奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand、畫家暨藝術家Sharon Alexie、中國名模毛小星等人演繹珠寶既剛強又華麗豐沛的力量感，由Jean-Baptiste Mondino掌鏡拍攝，捕捉此系列大膽無畏的律動、動感與活力。

全新LV Volt珠寶的設計巧妙將L和V兩個字母縮寫塑造建築美感，互相連結，時而延伸、時而分離、時而緊密相依，整體設計打破超越國境和性別的疆界，共36個中性款式，男女通用。四位名人更散發不同的氣質：瑞典籍奧斯卡影后Alicia Vikander是奧斯卡金像獎影后，長相典雅具文藝氣質；巴黎歌劇院芭蕾舞團的首席男舞星與首席舞者Hugo Marchand，因於2014年主演Rudolf Nureyev的芭蕾舞劇「胡桃鉗」而爆紅，並於2017年起成為首席男舞星。法國畫家及數位內容創作者Sharon Alexie，在IG上擁有超過410萬粉絲，有「皮加勒之火」美譽。而中國名模毛小星是路易威登品牌之友，參與了2020年女裝秋冬秀。 LV VOLT UPSIDE DOWN戒指，10萬2,000元。圖／路易威登提供 路易威登請來四位不同名人演繹品牌全新LV Volt珠寶系列之美。圖／路易威登提供 巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供 奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供 法國名模、畫家及數位內容創作者Sharon Alexie演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供 奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供 LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環，42萬8,000元。圖／路易威登提供 中國名模毛小星是路易威登品牌之友演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供 Pendentif LV VOLT ONE鍊墜，91,000元。圖／路易威登提供 巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供