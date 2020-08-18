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LV Volt珠寶新形象 奧斯卡影后帥不過巴黎首席芭蕾男星

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
LV VOLT ONE鑲鑽戒指，14萬元。圖／路易威登提供
LV VOLT ONE鑲鑽戒指，14萬元。圖／路易威登提供

路易威登（Loius Vuitton）珠寶腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof，今年親自操刀，推出以品牌LV經典字母縮寫塑造建築美感的全新珠寶系列LV Volt。路易威登更一口氣請來四位不同名人演繹品牌全新LV Volt珠寶系列之美，：奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand、畫家暨藝術家Sharon Alexie、中國名模毛小星等人演繹珠寶既剛強又華麗豐沛的力量感，由Jean-Baptiste Mondino掌鏡拍攝，捕捉此系列大膽無畏的律動、動感與活力。

全新LV Volt珠寶的設計巧妙將L和V兩個字母縮寫塑造建築美感，互相連結，時而延伸、時而分離、時而緊密相依，整體設計打破超越國境和性別的疆界，共36個中性款式，男女通用。四位名人更散發不同的氣質：瑞典籍奧斯卡影后Alicia Vikander是奧斯卡金像獎影后，長相典雅具文藝氣質；巴黎歌劇院芭蕾舞團的首席男舞星與首席舞者Hugo Marchand，因於2014年主演Rudolf Nureyev的芭蕾舞劇「胡桃鉗」而爆紅，並於2017年起成為首席男舞星。法國畫家及數位內容創作者Sharon Alexie，在IG上擁有超過410萬粉絲，有「皮加勒之火」美譽。而中國名模毛小星是路易威登品牌之友，參與了2020年女裝秋冬秀。

LV VOLT UPSIDE DOWN戒指，10萬2,000元。圖／路易威登提供
LV VOLT UPSIDE DOWN戒指，10萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登請來四位不同名人演繹品牌全新LV Volt珠寶系列之美。圖／路易威登提供
路易威登請來四位不同名人演繹品牌全新LV Volt珠寶系列之美。圖／路易威登提供
巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
法國名模、畫家及數位內容創作者Sharon Alexie演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
法國名模、畫家及數位內容創作者Sharon Alexie演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
奧斯卡影后暨路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環，42萬8,000元。圖／路易威登提供
LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環，42萬8,000元。圖／路易威登提供
中國名模毛小星是路易威登品牌之友演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
中國名模毛小星是路易威登品牌之友演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
Pendentif LV VOLT ONE鍊墜，91,000元。圖／路易威登提供
Pendentif LV VOLT ONE鍊墜，91,000元。圖／路易威登提供
巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供
巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand演繹路易威登全新LV Volt珠寶。圖／路易威登提供

珠寶 品牌 LV

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