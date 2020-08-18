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【米其林摘星預測】美食家謝忠道：台北還有3家可望挑戰三星

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
祥雲龍吟以星斑與蛤蜊、地瓜葉入菜。報系資料照
祥雲龍吟以星斑與蛤蜊、地瓜葉入菜。報系資料照

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近，各方預測摘星的消息也滿天飛，聯合報也替讀者專訪多位美食評論家，聊聊其心目中可望摘星的美味餐廳。

米其林指南透過美食密探方式，每年發表評鑑世界城市美食，依評鑑標準給予一到三顆星的評價，獲得的星等愈高，代表愈值得饕客專程造訪，這幾年米其林官方特別重視開拓亞洲市場，以台灣為例，今年除前兩屆原有的台北評鑑以外，首度納入台中地區美食評鑑，因此更增添話題討論度。

而去年的「台北米其林」共有24家餐廳摘星，唯一摘下三星殊榮的是君品酒店「頤宮」，而今年的情況又是如何呢？嘗遍國內外多家星級美食的旅法美食作家謝忠道在其臉書點名，除君品酒店「頤宮」之外，去年拿下二星的態芮、RAW及祥雲龍吟有機會更上層樓挑戰三星。

謝忠道分析，「RAW的主廚黃以倫自從拿下兩星之後，越見自信沉穩，深耕台灣傳統滋味重作個人詮釋，作品的完成度和套餐的整體性都見躍升」；不過他也提到，「RAW餐廳過大、座位過多及環境過於吵雜，會是三星之路的絆腳石」。

至於祥雲龍吟，謝忠道認為日本主廚稗田良平「把台灣食材和日本手法加上一絲法式風格揉合得很漂亮，偶而會太急於表現手藝，但這正是年輕主廚對廚藝的熱情，反而帶有更多的感染力」； 但由於「他的兩家姊妹餐廳(東京和香港)都是兩星，而稗田的表現其實還沒有青出於藍」，這是摘下三星的隱憂。

相較於RAW及祥雲龍吟，謝忠道自承更了解態芮，也給予極高的評價，認為「主廚何順凱一路走來自信滿滿，設計的作品也是始終風格如一。但他的風格如一不是停滯沒有演變進化，而是隨著一條只有他自己知道的主軸脈絡前進，他最近將作品修正得外簡內繁，更見大氣，將細膩藏在製作與手法中，而外貌盤飾則走向純淨優美」。

此外，何順凱擁有三星餐廳該有的主客觀條件，卻沒有上面兩家的包袱和缺點，更重要的是「把三星給一個台灣主廚，用台灣素材詮釋台灣滋味，而且是有獨特台式幽默的料理對米其林是很政治正確的」。

而除了上述幾家，謝忠道另外也點名值得關注去年摘下一星的Logy、 Impromptu by Paul Lee，以及去年底登台、位於台北文華東方酒店的「鮨ます田」，這家是由東京米其林二星壽司名店主廚增田勵開設的高檔日料，增田勵師承日本「壽司之神」小野二郎，擅用頂級食材以無菜單料理的形式演繹道地的江戶前壽司，被謝忠道評為「門檻極高、食材絕佳，溫度熟度掌控準確，氣勢很強大」。

RAW的主廚黃以倫作品的完成度和套餐的整體性都見躍升。記者陳立凱／攝影
RAW的主廚黃以倫作品的完成度和套餐的整體性都見躍升。記者陳立凱／攝影
鮨ます田的「海膽香箱蟹」展現極致海味。圖／台北文華東方酒店提供
鮨ます田的「海膽香箱蟹」展現極致海味。圖／台北文華東方酒店提供
態芮的餐點將細膩藏在製作與手法中。記者陳立凱／攝影
態芮的餐點將細膩藏在製作與手法中。記者陳立凱／攝影
鮨ます田的握壽司深藏細節。圖／台北文華東方酒店提供
鮨ます田的握壽司深藏細節。圖／台北文華東方酒店提供
旅法的美食作家謝忠道。記者張芳瑜／攝影
旅法的美食作家謝忠道。記者張芳瑜／攝影
祥雲龍吟獲得2019台北米其林二星殊榮。記者陳立凱／攝影
祥雲龍吟獲得2019台北米其林二星殊榮。記者陳立凱／攝影
態芮的主廚何順凱。記者陳立凱／攝影
態芮的主廚何順凱。記者陳立凱／攝影

米其林 壽司

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