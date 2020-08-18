快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

簡嫚書根本是學霸！ 用獎盃居然能免費換面膜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
簡嫚書曬出自己模範生的獎盃，為獲得面膜。圖／氧顏森活提供
簡嫚書曬出自己模範生的獎盃，為獲得面膜。圖／氧顏森活提供

演藝圈學霸又多一個？簡嫚書日前在PO出自己國小時的模範生獎盃，居然只是要免費兌換面膜，讓網友笑說「是學霸來著！」原來是台灣面膜品牌「氧顏森活 Forest Beauty」，推出全新升級的「森果系列」面膜，日前推出上傳獎盃、獎狀照片，可以贏得面膜，現在活動又加長推出。

即日起至9月15日，只要到氧顏森活 Forest Beauty官方粉絲團的指定留言處，PO上自己的獎盃或獎狀，就能獲能全新升級的森果系列面膜，共有2,500片。

新升級的面膜，有著抗老、美白、舒緩、妝前調理、妝後修護、保濕等不同功效，將歐洲森林花果精華，濃縮於面膜當中。2019、2020連續2年入圍「Pure Beauty Global Awards」，該獎項被譽為全球美容的奧斯卡。

氧顏森活推出升級版的森果系列面膜。圖／氧顏森活提供
氧顏森活推出升級版的森果系列面膜。圖／氧顏森活提供
氧顏森活推出升級版的森果系列面膜。圖／氧顏森活提供
氧顏森活推出升級版的森果系列面膜。圖／氧顏森活提供
氧顏森活推出升級版的森果系列面膜。圖／氧顏森活提供
氧顏森活推出升級版的森果系列面膜。圖／氧顏森活提供

面膜 學霸 簡嫚書

延伸閱讀

高招！導遊送面膜「換整車清靜」 網笑：可惜只能安靜15分鐘

草藥調理夯！雪花秀面膜四物帖 4款配方補充肌膚養分

名媛李晶晶透露自己保養偏方 最愛這一款

夏天必備的深層清潔面膜用法學起來，毛孔更暢快呼吸！同場加映5款深清泥膜推薦

相關新聞

三井花園飯店「海外首店」登台！試營創最低房價免3千

來自日本的三井花園酒店「海外首店」落腳台灣台北，今起試營運，開幕時間則將視疫情變化暫未決定。業者表示，看好台灣飯店仍有成...

募資破千萬的TIDY皮夾回來了！化身Light版輕巧回歸

為了創造更好的皮夾使用體驗，TIDY在去年推出了第一款植鞣長夾，強大的系統性收納功能及獨特質感，受到日韓消費者歡迎，更在台灣創下破千萬台幣的募資成績！今年化身Light版輕巧回歸，一次上架兩款外觀精簡、功能不減的《TIDY植鞣短夾》，募資活動已於今日在嘖嘖正式上線。

台北遠東Café自助餐廳「改裝」倒數！營運時間看這裡

香格里拉台北遠東國際大飯店宣佈，將從8月24日起進行遠東Café自助餐廳改裝工程，預計11月初重新開幕迎賓。區域總經理暨...

跟上綠色時尚風潮！TUMI使用回收素材 打造永續發展系列行李箱

綠色時尚成為顯學，連專為商務人士打造行李裝備的TUMI也在今年首次推出永續發展系列行李箱，利用超過20個回收寶特瓶、再生...

WIRED TOKYO松山店變身大人系酒吧 299元起調酒暢飲

瞄準松山車站周邊的眾多上班族群，位於松山TSUTAYA BOOKSTORE的二樓，WIRED TOKYO松山站前店現在晚...

江詩丹頓古董女士時計展 橫跨兩世紀的優雅婉約

風格會隨時代變化，但風範則更為恆常經典。從1755年屹立至今的頂級表廠江詩丹頓（Vacheron Constantin）...

LV Volt珠寶新形象 奧斯卡影后帥不過巴黎首席芭蕾男星

路易威登（Loius Vuitton）珠寶腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof，今年親自操刀，推出以...

【米其林摘星預測】美食家謝忠道：台北還有3家可望挑戰三星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近...

簡嫚書根本是學霸！ 用獎盃居然能免費換面膜

演藝圈學霸又多一個？簡嫚書日前在PO出自己國小時的模範生獎盃，居然只是要免費兌換面膜，讓網友笑說「是學霸來著！」原來是台...

網美IG必拍「炫耀系甜品」！網友熱議台北十大楊枝甘露喝起來

從香港紅到台灣的經典甜品「楊枝甘露」你吃過了嗎？楊枝甘露在1980年代首次在香港利苑酒家出現，之後受到大家的喜愛，近年在香港甚至還會出現在各種冰品和冰皮月餅上。

用廢棄寶特瓶分解再製 LeSportsac環保系列包印花超美

時尚品牌發展環保材質已是一股趨勢，美國輕量配件包包LeSportsac最近全新推出ReCycled環保系列包款，透過材質...

曾之喬演秋老虎歪掉變超「胸」 腿精許路兒掩面萌搭同款LONGCHAMP

LONGCHAMP在今年推出My Pliage訂製系列，率先於101品牌旗艦店登場，許路兒、曾之喬已經搶先著用，曾之喬以...

熱門新聞

「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

誠品書店也要賣口罩了！18日開賣週拋型醫用口罩

580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

輕颱「無花果」成形！ 東半部、南部小心午後大雨

分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。