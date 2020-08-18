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簡嫚書根本是學霸！ 用獎盃居然能免費換面膜
演藝圈學霸又多一個？簡嫚書日前在PO出自己國小時的模範生獎盃，居然只是要免費兌換面膜，讓網友笑說「是學霸來著！」原來是台灣面膜品牌「氧顏森活 Forest Beauty」，推出全新升級的「森果系列」面膜，日前推出上傳獎盃、獎狀照片，可以贏得面膜，現在活動又加長推出。
即日起至9月15日，只要到氧顏森活 Forest Beauty官方粉絲團的指定留言處，PO上自己的獎盃或獎狀，就能獲能全新升級的森果系列面膜，共有2,500片。
新升級的面膜，有著抗老、美白、舒緩、妝前調理、妝後修護、保濕等不同功效，將歐洲森林花果精華，濃縮於面膜當中。2019、2020連續2年入圍「Pure Beauty Global Awards」，該獎項被譽為全球美容的奧斯卡。
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