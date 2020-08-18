用廢棄寶特瓶分解再製 LeSportsac環保系列包印花超美

時尚品牌發展環保材質已是一股趨勢，美國輕量配件包包LeSportsac最近全新推出ReCycled環保系列包款，透過材質改良、減量包裝等方面實現減少碳足跡的理念，推動永續發展精神、守護大自然。

ReCycled環保系列的商品都是採用100%再生紗線打造而成，通過廢棄寶特瓶回收、清洗消毒、分解碎片、抽絲等一系列程序，平均每9個寶特瓶可製成一碼布料，一個環保經典斜背包約使用4.2瓶寶特瓶製成。在Logo上也採用全新改造的循環箭頭樣式，代表永續、再利用的環保概念。