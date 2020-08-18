聽新聞
test
0:00 / 0:00
用廢棄寶特瓶分解再製 LeSportsac環保系列包印花超美
時尚品牌發展環保材質已是一股趨勢，美國輕量配件包包LeSportsac最近全新推出ReCycled環保系列包款，透過材質改良、減量包裝等方面實現減少碳足跡的理念，推動永續發展精神、守護大自然。
ReCycled環保系列的商品都是採用100%再生紗線打造而成，通過廢棄寶特瓶回收、清洗消毒、分解碎片、抽絲等一系列程序，平均每9個寶特瓶可製成一碼布料，一個環保經典斜背包約使用4.2瓶寶特瓶製成。在Logo上也採用全新改造的循環箭頭樣式，代表永續、再利用的環保概念。
本系列一共推出9款經典款式，包含斜背包、托特包、化妝包等人氣包型，首波以以三款印花為主，分別是用飽滿色彩展現花卉浪漫質感的鳶尾花園、玫瑰花園印花，另外墨黑印花主題則是走極致簡約路線，包包上僅印有淡淡的LeSportsac Logo，是很百搭實用的款式。未來每一季ReCycled環保系列也都會持續推出新花色，讓響應環保的同時也能兼顧時尚流行品味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言