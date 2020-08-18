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曾之喬演秋老虎歪掉變超「胸」 腿精許路兒掩面萌搭同款LONGCHAMP
LONGCHAMP在今年推出My Pliage訂製系列，率先於101品牌旗艦店登場，許路兒、曾之喬已經搶先著用，曾之喬以利爪動作把秋老虎字面化，自嘲「拍照拍到ㄎㄧㄤ掉是我的日常」，許路兒則是以美腿加上俏皮掩面對比大包款，各自搭出美圖視覺。
曾之喬別出心裁以「聊姐」擬聲訂製My Pliage Signature縮寫的L.J包款，說明這是她首個聊姐包，她身穿背心展現雄偉上圍的氣勢，在藍色鐵捲門的時尚風潮中，吐舌頭還扮秋老虎，玩得不亦樂乎；許路兒則是以清瘦長腿配襯My Pliage Signature，以大包加小包來表現工作日常；郭源元用了O.O字母縮寫的諧音，以「圓圓」象徵名字中的源元；曹格、章廣辰也展現My Pliage訂製系列的中性帥氣。
My Pliage訂製系列共有3種包款。包括壓印兩個字母或數字、撞色設計的My Pliage Signature帆布款；可選星球、棕櫚樹、扶桑花、hashtag圖案，或是一句自訂標語刺繡的My Pliage Club尼龍款，新增了迷你手提包、加大後背包型可選擇；此外，限店於101推出的則是My Pliage Cuir小羊皮款的訂製服務，共有5款包型尺寸、12色繽紛包身，再搭配13種色彩鈕釦、8款襯裡，以及穿孔、燙印等細節。以上所有包款的訂製都無須加價，秋冬新色包括北歐藍、橄欖綠、磚紅色等，內襯也新增天空藍、朱紅色、灰色等選擇，更顯創意多變，即日起從101專門店開跑，後續將自8月20至10月11日在全台各櫃點巡迴登場。
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