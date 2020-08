曾之喬演秋老虎歪掉變超「胸」 腿精許路兒掩面萌搭同款LONGCHAMP

LONGCHAMP在今年推出My Pliage訂製系列,率先於101品牌旗艦店登場,許路兒、曾之喬已經搶先著用,曾之喬以利爪動作把秋老虎字面化,自嘲「拍照拍到ㄎㄧㄤ掉是我的日常」,許路兒則是以美腿加上俏皮掩面對比大包款,各自搭出美圖視覺。

曾之喬別出心裁以「聊姐」擬聲訂製My Pliage Signature縮寫的L.J包款,說明這是她首個聊姐包,她身穿背心展現雄偉上圍的氣勢,在藍色鐵捲門的時尚風潮中,吐舌頭還扮秋老虎,玩得不亦樂乎;許路兒則是以清瘦長腿配襯My Pliage Signature,以大包加小包來表現工作日常;郭源元用了O.O字母縮寫的諧音,以「圓圓」象徵名字中的源元;曹格、章廣辰也展現My Pliage訂製系列的中性帥氣。