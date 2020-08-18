快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾之喬演秋老虎歪掉變超「胸」 腿精許路兒掩面萌搭同款LONGCHAMP

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
許路兒和曾之喬各自以My Pliage Signature系列曬美圖。圖／取自IG
許路兒和曾之喬各自以My Pliage Signature系列曬美圖。圖／取自IG

LONGCHAMP在今年推出My Pliage訂製系列，率先於101品牌旗艦店登場，許路兒、曾之喬已經搶先著用，曾之喬以利爪動作把秋老虎字面化，自嘲「拍照拍到ㄎㄧㄤ掉是我的日常」，許路兒則是以美腿加上俏皮掩面對比大包款，各自搭出美圖視覺。

曾之喬別出心裁以「聊姐」擬聲訂製My Pliage Signature縮寫的L.J包款，說明這是她首個聊姐包，她身穿背心展現雄偉上圍的氣勢，在藍色鐵捲門的時尚風潮中，吐舌頭還扮秋老虎，玩得不亦樂乎；許路兒則是以清瘦長腿配襯My Pliage Signature，以大包加小包來表現工作日常；郭源元用了O.O字母縮寫的諧音，以「圓圓」象徵名字中的源元；曹格、章廣辰也展現My Pliage訂製系列的中性帥氣。

My Pliage訂製系列共有3種包款。包括壓印兩個字母或數字、撞色設計的My Pliage Signature帆布款；可選星球、棕櫚樹、扶桑花、hashtag圖案，或是一句自訂標語刺繡的My Pliage Club尼龍款，新增了迷你手提包、加大後背包型可選擇；此外，限店於101推出的則是My Pliage Cuir小羊皮款的訂製服務，共有5款包型尺寸、12色繽紛包身，再搭配13種色彩鈕釦、8款襯裡，以及穿孔、燙印等細節。以上所有包款的訂製都無須加價，秋冬新色包括北歐藍、橄欖綠、磚紅色等，內襯也新增天空藍、朱紅色、灰色等選擇，更顯創意多變，即日起從101專門店開跑，後續將自8月20至10月11日在全台各櫃點巡迴登場。

曾之喬曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
曾之喬曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
郭源元的「圓圓包 ｣以O.O字母縮寫作為源元的擬聲表現。圖／取自IG
郭源元的「圓圓包 ｣以O.O字母縮寫作為源元的擬聲表現。圖／取自IG
曾之喬曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
曾之喬曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
My Pliage Club橘色手提包，依尺寸4,900至6,200元。圖／LONGCHAMP提供
My Pliage Club橘色手提包，依尺寸4,900至6,200元。圖／LONGCHAMP提供
曹格選用G.C字母縮寫的粉色My Pliage Signature訂製包，以後還可以和女兒一起用。圖／取自IG
曹格選用G.C字母縮寫的粉色My Pliage Signature訂製包，以後還可以和女兒一起用。圖／取自IG
My Pliage Cuir骨董粉色手提包，依尺寸10,700至29,000元。圖／LONGCHAMP提供
My Pliage Cuir骨董粉色手提包，依尺寸10,700至29,000元。圖／LONGCHAMP提供
My Pliage Signature黃色字母摺疊手提包，依尺寸9,400至11,200元。圖／LONGCHAMP提供
My Pliage Signature黃色字母摺疊手提包，依尺寸9,400至11,200元。圖／LONGCHAMP提供
許路兒以率性可愛風格配戴My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
許路兒以率性可愛風格配戴My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
曾之喬扮秋老虎曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
曾之喬扮秋老虎曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
章廣辰訂製印有媽媽字母縮寫的深藍色My Pliage Signature訂製包款。圖／取自IG
章廣辰訂製印有媽媽字母縮寫的深藍色My Pliage Signature訂製包款。圖／取自IG
曾之喬曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
曾之喬曬「聊姐包 ｣，美胸意外成焦點。圖／取自IG
許路兒以率性可愛風格配戴My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
許路兒以率性可愛風格配戴My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG

曾之喬

延伸閱讀

曾之喬霸氣！喜歡的珠寶自己買 就是不向老公開口

一風堂拉麵、美少女戰士都成潮鞋主角 「聊姐」曾之喬搶先上腳

Angelababy和曾之喬撞衫 俏麗仙女、性感女神哪個正？

曾之喬性感美胸、瘦子帥氣隨性 出席DIOR七夕快閃店

相關新聞

三井花園飯店「海外首店」登台！試營創最低房價免3千

來自日本的三井花園酒店「海外首店」落腳台灣台北，今起試營運，開幕時間則將視疫情變化暫未決定。業者表示，看好台灣飯店仍有成...

募資破千萬的TIDY皮夾回來了！化身Light版輕巧回歸

為了創造更好的皮夾使用體驗，TIDY在去年推出了第一款植鞣長夾，強大的系統性收納功能及獨特質感，受到日韓消費者歡迎，更在台灣創下破千萬台幣的募資成績！今年化身Light版輕巧回歸，一次上架兩款外觀精簡、功能不減的《TIDY植鞣短夾》，募資活動已於今日在嘖嘖正式上線。

台北遠東Café自助餐廳「改裝」倒數！營運時間看這裡

香格里拉台北遠東國際大飯店宣佈，將從8月24日起進行遠東Café自助餐廳改裝工程，預計11月初重新開幕迎賓。區域總經理暨...

跟上綠色時尚風潮！TUMI使用回收素材 打造永續發展系列行李箱

綠色時尚成為顯學，連專為商務人士打造行李裝備的TUMI也在今年首次推出永續發展系列行李箱，利用超過20個回收寶特瓶、再生...

WIRED TOKYO松山店變身大人系酒吧 299元起調酒暢飲

瞄準松山車站周邊的眾多上班族群，位於松山TSUTAYA BOOKSTORE的二樓，WIRED TOKYO松山站前店現在晚...

江詩丹頓古董女士時計展 橫跨兩世紀的優雅婉約

風格會隨時代變化，但風範則更為恆常經典。從1755年屹立至今的頂級表廠江詩丹頓（Vacheron Constantin）...

LV Volt珠寶新形象 奧斯卡影后帥不過巴黎首席芭蕾男星

路易威登（Loius Vuitton）珠寶腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof，今年親自操刀，推出以...

【米其林摘星預測】美食家謝忠道：台北還有3家可望挑戰三星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近...

簡嫚書根本是學霸！ 用獎盃居然能免費換面膜

演藝圈學霸又多一個？簡嫚書日前在PO出自己國小時的模範生獎盃，居然只是要免費兌換面膜，讓網友笑說「是學霸來著！」原來是台...

網美IG必拍「炫耀系甜品」！網友熱議台北十大楊枝甘露喝起來

從香港紅到台灣的經典甜品「楊枝甘露」你吃過了嗎？楊枝甘露在1980年代首次在香港利苑酒家出現，之後受到大家的喜愛，近年在香港甚至還會出現在各種冰品和冰皮月餅上。

用廢棄寶特瓶分解再製 LeSportsac環保系列包印花超美

時尚品牌發展環保材質已是一股趨勢，美國輕量配件包包LeSportsac最近全新推出ReCycled環保系列包款，透過材質...

曾之喬演秋老虎歪掉變超「胸」 腿精許路兒掩面萌搭同款LONGCHAMP

LONGCHAMP在今年推出My Pliage訂製系列，率先於101品牌旗艦店登場，許路兒、曾之喬已經搶先著用，曾之喬以...

熱門新聞

「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

誠品書店也要賣口罩了！18日開賣週拋型醫用口罩

580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

輕颱「無花果」成形！ 東半部、南部小心午後大雨

分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。