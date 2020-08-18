深夜傳訊不吵人 LINE隱藏版「無聲訊息」功能悄悄開放

許多人手機整天不離身，即使睡覺也都不會關機，但深夜休息時間若是被各種訊息通知聲干擾還是很惱人，這時候除了可透過手機設定「勿擾模式」排程，避免休息時被打擾之外，整天叮叮咚咚的LINE，也悄悄在「LINE Labs」推出「無聲訊息」功能讓用戶試用，有事情忍不住想立刻說也不會造成對方困擾。

只要到「LINE Labs」中將「無聲訊息」功能啟動，就可以在不發出提醒的狀態下傳送訊息給別人，開啟這個設定後，在傳訊時長按傳送鍵就可選擇以無聲方式傳送。最適合晚上突然想到要跟別人說的事情，雖然不急迫但不立刻說又怕忘記的時候使用，可說是個有禮貌又貼心的新功能。

「LINE Labs」是LINE孕育新功能的實驗室，就放在LINE主頁上方的「設定」小齒輪中可以找到。LINE會不定期新增還在規劃階段，但尚未確認是否推出的新功能，供用戶手動開啟體驗。iOS與Android版都有「LINE Labs」，但不同平台測試的新功能可能不盡相同，目前「無聲訊息」功能在雙平台都可以開啟使用。