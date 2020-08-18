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加賀屋攜手惠比壽Yebisu 「台日餐酒」無限暢飲僅一場
日勝生加賀屋將與日本有130年歷史的「Sapporo YEBISU惠比壽啤酒」合作，於9月11日推出台日交流的頂級會席料理饗宴，僅限一場，每人1,800元。
日本人認為「一生必要住過一次」的加賀屋，以貼心細緻的服務聞名，來到台灣同樣展現深度日本文化，即日起到9月底還有充滿日式風情的「夏日納涼祭」。日本文化中，夏天最不可缺的是人手一杯的清涼啤酒，今夏最吸睛的亮點也正是歷史悠久的「YEBISU生啤酒」，晚宴中，將無限供應「YEBISU生啤酒」、「YEBISU黑生啤酒」等多款酒類，綿密的氣泡帶著清爽的麥芽香氣，搭配夏季專屬的會席料理，使用當季瓜果類入菜，清熱解膩的餐酒搭配，享受夏天快意的納涼時光。
「YEBISU」惠比壽啤酒的命名，來自於日本七福神中的「惠比壽」神，神像手中抱著鯛魚，在日本「鯛魚」有生意興隆及招福的象徵，惠比壽神也被當做商業之神，因此，「YEBISU啤酒」在日本被當作過年、紀念日等的供品慶祝，備受大家的喜愛。
這場台日餐酒聯誼晚宴也邀請許多日本客參與，席間可自由聯誼，分享台日文化；另加贈大眾湯券1張(有效期限至2020年9月30日)。預約電話：02-2891-1238。
【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
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