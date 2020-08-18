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台北遠東Café自助餐廳「改裝」倒數！營運時間看這裡

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
2020 Cafe at Far Eastern將於11月嶄新開幕。圖／台北遠東提供
2020 Cafe at Far Eastern將於11月嶄新開幕。圖／台北遠東提供

香格里拉台北遠東國際大飯店宣佈，將從8月24日起進行遠東Café自助餐廳改裝工程，預計11月初重新開幕迎賓。區域總經理暨香格里拉遠東國際大飯店總經理祖睿德(Randy Zupanski)表示，預估將斥資台幣8千萬元進行改裝，不僅餐廳空間將呈現耳目一新的當代設計，菜色也會全面升級。此外，為了答謝忠實顧客的支持，即日起至遠東Café 用餐還可參加抽獎，有機會獲得免費住宿及餐飲優惠等獎項。

祖睿德(Randy Zupanski)指出，繼去年10月飯店3樓的遠東宴會廳改裝後，佳評如潮，今年自助餐廳改裝計畫也將如期進行，將以飯店著名的宋代藝文生活為概念發想，巧思融合台灣在地文化，無論整體氛圍、空間美學以及國際廚藝團隊激盪出的創意多國美食，他說，「嶄新的遠東Café自助餐廳將在11月蛻變成一個充滿活力且饒富食趣的當代美食市集」。

飯店提醒，消費者若在旅展購買自助餐券，該券在餐廳改裝期間仍可以券面價值於飯店其他餐廳和酒吧消費折抵。遠東Café自助餐廳也會在每周三至周日提供自助午餐和晚餐。詳情可洽：02-7711-2080。

香格里拉 菜色

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