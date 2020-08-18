江疏影、徐睿知都在背 香奈兒kiss-lock吸扣包優雅經典

香奈兒2020巴黎 - 康朋街31號(Paris – 31 rue Cambon) Métiers d’art工坊系列中之前備受關注的商品當屬集合四款經典包的黑紅兩色組合，不過最近隨著陸劇《三十而已》、韓劇《雖然是精神病但沒關係》的高話題性，女主角們戲裡戲外背的一款kiss-lock吸扣包也吸引了不少目光，經典的香奈兒黑金配色讓人宛如重返八、九○年代，充分感受到現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）重現傳奇的熱忱。

因《三十而已》掀起高人氣的大陸女星江疏影，最近一組機場街拍照穿著牛仔洋裝配黑色高筒帆布鞋，看起來很俏麗青春，搭配香奈兒2020巴黎 - 康朋街31號工坊系列的迷你kiss-lock吸扣包，呼應畫家帽的典雅氣質，呈現出一種小細節也不馬虎的「精緻女孩」風，非常討喜。而《雖然是精神病但沒關係》女主角徐睿知之前在戲裡也背過同款的kiss-lock包包，不過尺寸不一樣，她背的是一般尺寸的款式，包身比較扁。