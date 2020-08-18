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三井花園飯店「海外首店」登台！試營創最低房價免3千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
主題客房「好饗甜甜」。圖／台北忠孝/和苑三井花園飯店提供
主題客房「好饗甜甜」。圖／台北忠孝/和苑三井花園飯店提供

來自日本的三井花園酒店「海外首店」落腳台灣台北，今起試營運，開幕時間則將視疫情變化暫未決定。業者表示，看好台灣飯店仍有成長空間，決定依照原定計畫開門迎賓，目前以國內旅客為主力，疫情過後將大力爭取日本及海外旅客，年平均房價預設5千元，試營運期間將創最低房價3千有找。

三井不動産集團近年先後在北、中、南展開MITSUI OUTLET PARK，以及區域型大型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport。許多台灣觀光客旅日住宿首選的Mitsui Garden Hotel也首次進軍海外，第一案選擇在台北忠孝，業者指出，2022、2024年將分別在中山忠孝、敦化北路再開飯店二、三館。

海外第一家三井飯店共有297間客房，其中最具特色、也是目前預約率最高的是三間概念主題客房，包括展現台灣懷舊魅力、景點九份的「好嚮九份Retro」，以台灣水果、台式馬卡龍與零食等元素裝飾繽紛粉嫩的「好饗甜甜Sweets」，還有代表台灣味的紅磚瓦屋為意象所設計的「好想故鄉Nostalgic」。主題房試營運期間房價4,400元起。

此外，新飯店的另一特色，是在頂樓規劃都會飯店難得有的「大浴場」，充滿日式泡澡文化的設計，旅客可邊泡澡邊觀賞台北夜景。2樓Lounge區則提供各式飲料與小點心，同樣有大片落地玻璃窗賞望街景，提供休憩或閱讀、小型會議等多功能使用。

三井花園在台北，結合台灣與日本文化，像是大廳入口處播放著齊柏林的「看見台灣」影片；矗立在車水馬龍的忠孝東路上，外型猶如琴弦撥動；隨處可見台灣天然在地石材的裝潢佈置，櫃檯後方懸掛著的是台灣知名藝術家吳季璁的作品，展現位處亞熱帶台灣茂密山林中的濕氣與充滿植物的景觀。

值得一提的，還有知名日系義大利料理JAPOLI進駐，除了招牌義大利麵與PIZZA，也有許多「台灣味」，台式蛋餅、柴魚高湯擔仔麵、海鮮粥、滷肉飯等都入列，以及日式的傳統滋味、海鮮與沙拉吧等，展現中日混搭的早餐文化。

三井不動產集團飯店事業有三個品牌系列，包括台灣旅客熟知的旗艦品牌Mitsui Garden Hotel「三井花園飯店」走中高端路線，以及年輕化的THE CELESTINE HOTELS、高端的sequence，品牌系列在全日本共有36間飯店。

餐飲選擇中西日各種滋味兼備。記者羅建怡／攝影
餐飲選擇中西日各種滋味兼備。記者羅建怡／攝影
JAPOLI餐廳，提供住客早餐，午、晚餐可對外營業。圖／台北忠孝/和苑三井花園飯店提供
JAPOLI餐廳，提供住客早餐，午、晚餐可對外營業。圖／台北忠孝/和苑三井花園飯店提供
代表台灣味的紅磚瓦屋為意象所設計的「好想故鄉Nostalgic」。記者羅建怡／攝影
代表台灣味的紅磚瓦屋為意象所設計的「好想故鄉Nostalgic」。記者羅建怡／攝影
2樓Lounge區視野開闊。記者羅建怡／攝影
2樓Lounge區視野開闊。記者羅建怡／攝影
主題房「好想故鄉」。圖／台北忠孝/和苑三井花園飯店提供
主題房「好想故鄉」。圖／台北忠孝/和苑三井花園飯店提供

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