鎖定小資族七夕表愛意！OKmart限量預購萬元以下「亞帝芬奇鑽石項鍊」

便利商店能買的東西越來越多，就連鑽石項鍊也能買！今年2020年有「愛你愛你」的諧音，是許多情侶告白的時機，即將在8月25號到來的七夕情人節更要好好把握。鑽石象徵堅貞不疑的愛，OKmart抓準這股趨勢，與鑽石首飾品牌VIVIDVENTURE亞帝芬奇合作推出兩款萬元以下的鑽石項鍊，除了預購取貨更方便，價格也比原價便宜數千元，讓小資族也能擁有浮誇的小浪漫。

OKmart自3月以來超商預購商品業績較過去成長3成以上，OKmart首度聯手VIVIDVENTURE亞帝芬奇限量預購兩款鑽石項鍊，價格皆在萬元以下，就是看好超商預購大宗族群多為20到40歲的年輕族群。

VIVIDVENTURE亞帝芬奇聘請30年以上經驗的專業香港鑲崁師傅，每件商品從鑄模到鑲崁皆以純手工方式打造。本次OKmart推出兩款鑽石項鍊中，充滿設計感的「愛綻放」造型宛如美麗的花朵，以10K金台和10K金鍊為主體，搭配上總重量7分的天然鑽石，象徵「給你完整的愛」，原價12,080元、OKmart預購價7,900元，相當於6.6折；另一款「微笑的愛」整體造型簡潔俐落，彷彿嘴角上揚的弧度，7顆鑽石依照不同大小排列，以10K金台、10K金鍊為主體，鑽石總重量達10分，代表著十全十美的愛情，原價13,800元，OKmart預購限量20組特價9,800元，是原價的7.1折。

除了高單價的鑽石項鍊之外，OKmart也推出多種情人節優惠，包括金莎指定商品任選兩件79折、購買3粒裝任3件送造型毛球；OKmart鴛鴦奶茶及摩卡拿鐵七夕情人節當天購買可享任選兩杯77元（原價一杯65元）。