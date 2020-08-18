只有1天！燒肉Like「肉品全部半價」牛五花只要29元

標榜一個人也能吃的「燒肉LIKE」，將於8月29日的燒肉日當天，推出「所有肉品半價」的優惠活動，而且全台門市每日前29名顧客，再加碼推出「牛五花29元」的優惠。

2018年在東京創立的燒肉Like，目前在日本已經累積多間分店。店內最大的特色，就是除了多人桌之外，也打造個人餐檯，提供個人化電熱管烤肉爐，套餐也是依照一個人的食量所設計，方便獨自用餐的民眾也能品嚐燒肉。2019年4月，燒肉Like首度登台，目前包括台北、新北、新竹等地均有分店。

在日文中，由於「829」與「燒肉日」的讀音相近，因此每年的8月29日都被視為燒肉之日。為了與台灣消費者共同慶祝燒肉日的到來，燒肉Like在今年8月29日推出「單點半價優惠」。只要點購100公克套餐，即可享日本和牛牛五花、牛舌、橫膈膜等10種人氣單點商品（100公克），加點半價的優惠。

除此之外，8月29日前29名入店用餐的顧客，即可以29元的價格加點「牛五花（100公克）」一份，讓喜愛燒肉的民眾，可以一起共度燒肉之日。