聽新聞
test
0:00 / 0:00
Supreme最新秋冬聯名沒有極限 鬼娃恰吉、真人街頭快打機台都來了
每一季殿堂級潮牌Supreme都會有意想不到的新聯名，像是前一季的天價Orio餅乾、登山車等，這季更是狂，直接推出了真人快打機台以及和鬼娃恰奇、高級腕表品牌Jacob & Co.、彩妝品牌Pat McGRATH等合作的限定商品，每一個都話題十足。
上一季Supreme和Orio合作，推出紅色版本的巧克力餅乾，在開賣之前被炒作至天價。那麼新一季的聯名，又有什麼將成為炙手可熱的商品呢？因為誕生於街頭，全新的秋冬聯名系列，最多的品項就滑板周邊的配件，然而對男性消費者而言，最吸睛的肯定是真人快打（Mortal Kombat）機台，有著17吋彩色螢幕和可供雙人對打的搖滾，側邊還有客製化的主角塗鴉。而不容錯過的還有許多運動明星也愛的Jacob & Co.聯名表，有著複雜的三地時區顯示功能，相信也是鐘表藏家的夢幻商品。
另外，經典的恐怖角色「鬼娃恰奇」玩偶也成為此次聯名系列，Supreme讓15吋高的玩偶身穿的特製的吊帶裝，包裝盒上也印製「Supreme」字樣。其他像是讓人覺得有趣的合作，還包括了與高露潔跨界的牙膏、或是帶有品牌Logo的金魚缸等。而女性消費者則會對與彩妝品牌Pat McGRATH首次聯名的唇彩感到興趣，推出特別設計的「Supreme紅」色號。其次，Supreme還與音響大廠Shure共同打造紅色麥克風、或是義大利設計燈具FLOS也提供了經典Bellhop檯燈，可說幾乎包辦了生活中所有用品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言