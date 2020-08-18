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掌握疫情宅經濟商機 食品大廠推出「空氣」玉米脆餅
新冠肺炎疫情衝擊經濟，但也帶動宅經濟商機，食品大廠華元食品最近就研發推出「空氣」玉米脆餅（Air corn），並號稱它是「會呼吸的空氣玉米脆餅」，富有「輕盈與紮實爽脆的衝擊感」。
對於號稱是會呼吸的空氣玉米脆餅，華元食品研發人員說，這是來自於它獨特的4層脆餅的構造，要做的好吃，除了餅本身的鹹甜和脆度掌握，還須讓消費者一口咬下時，會有逐層的脆裂口感；當入口時除了能體會玉米的強烈香味，還可以體會那份脆裂感以及在口裡脆裂的清脆響聲，因此產生和吃一般零嘴完全不曾有的體驗。
研發人員說，目前這款空氣玉米脆餅分別有經典海鹽、巧達起司、酸奶洋蔥和玉米濃湯4種口味，每一種口味都有不同的香味，也適合喜愛不同口味的人可以選擇。
華元食品人員說，在這一波疫情下，他們的生意並沒有受影響，可見即便是有疫情，人們仍然是需要有食品來調劑的。這4款口味的空氣玉米脆餅除了適合宅在家追劇、三五好友聊天談心、開趴時享用，也適合出外郊遊、踏情時開上一包，可以在疫情仍未消除的當下，做為最好的身心靈伴侶。
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