掌握疫情宅經濟商機 食品大廠推出「空氣」玉米脆餅

新冠肺炎疫情衝擊經濟，但也帶動宅經濟商機，食品大廠華元食品最近就研發推出「空氣」玉米脆餅（Air corn），並號稱它是「會呼吸的空氣玉米脆餅」，富有「輕盈與紮實爽脆的衝擊感」。

對於號稱是會呼吸的空氣玉米脆餅，華元食品研發人員說，這是來自於它獨特的4層脆餅的構造，要做的好吃，除了餅本身的鹹甜和脆度掌握，還須讓消費者一口咬下時，會有逐層的脆裂口感；當入口時除了能體會玉米的強烈香味，還可以體會那份脆裂感以及在口裡脆裂的清脆響聲，因此產生和吃一般零嘴完全不曾有的體驗。

研發人員說，目前這款空氣玉米脆餅分別有經典海鹽、巧達起司、酸奶洋蔥和玉米濃湯4種口味，每一種口味都有不同的香味，也適合喜愛不同口味的人可以選擇。