Kavalan酒吧周年快閃！限定調酒佐爵士樂微醺添好味

由金車集團經營的KAVALAN威士忌酒吧,營運將期滿一年。酒吧將在8月21日至23日三天帶來三款限定的「周年慶熟成調酒」,並加碼針對新酒單推出優惠組合,週末兩天現場還有爵士樂表演,透過曼妙樂音、為微醺添增好味。

原本藏身「柏克金啤酒複合式餐廳」二樓內的Kavalan威士忌酒吧,去年開幕時曾一口氣帶來十杯以經典調酒為基礎的特調(Twist),偏暗的照明空間與大量的橡木桶裝飾,宛如帶人親臨宜蘭Kavalan威士忌酒窖;加上藏身燒肉餐廳中的趣味,讓氣氛、「大人味」與「神秘感」一應俱足。

因應周年慶帶來的三款特調「Martini with Flower」、「Old Pal with Fruit」、「Manhattan with Tea」,以花香、水果、茶韻再昇華,並使用包括全新法國橡木、歐洲橡木等,每杯600元,採限量供應。其中Manhattan with Tea使用了噶瑪蘭山川首席-波特風味桶、噶瑪蘭波本桶威士忌、噶瑪蘭堡典威士忌,並使用兩種香艾酒與苦精,展現經過時間焠鍊的熟成與層次;而Old Pal with Fruit則選用了噶瑪蘭波本桶威士忌、金車頂極指揮威士忌和噶瑪蘭珍選威士忌No.2,酒體層次強烈、但口感柔和,一如友情隨時間的昇華。

8月21(五)22(六)日晚上8:30至10:30,現場更有爵士樂團Dr.Show現場表演,兩天分別以電子琴搭配小提琴或薩克斯風、風格各異,另外現場還有包含真心芋見泥、焦米布丁、武士費南雪、冰花煎餃等11道下酒小食買一送一,而原本固定酒單的15杯調酒則買二送一。