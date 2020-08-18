七夕用日本「短冊」招桃花！植村秀超有愛唇膏、眉筆

日本人在七夕時，都會寫下短冊，掛在竹子上求許心願，今年植村秀七夕商品祈願告白系列，就以短冊為發想，將戀愛祈願濃縮在無色限保濕唇膏、武士刀眉筆。

在包裝上，可以看到以各國文字寫出「愛」，搭配綁帶流蘇的印花，彷彿把短冊隨身帶著走。今年限定商品推出2色唇膏、2色眉筆。

被稱為「告白唇膏」的就是無色限極霧保濕唇膏BR784，是經典的磚紅色，不挑人，每個女孩都適合；另款超顯白的無色限粉霧保濕唇膏RD163，是正紅色，也能超顯白。

許多人推薦最愛用的武士刀眉筆，則推出暢銷色灰棕和橡棕，男生買都不用困難挑色。

在百貨公司活動期間，到植村秀指定專櫃購買任一七夕限量商品，可獲得告白刮刮卡乙張，全台限量500張，刮中好禮價值300～1,500元，最大獎可獲得熾熱版唇膏正貨乙支，其他獎項如官網九折折扣碼、免運折扣碼、無極限3日份旅行包、明星潔顏油3日旅行組、免費修眉服務。

七夕刮刮樂活動限定櫃點：