一瓶200萬！波摩聯名Aston Martin限量威士忌

波摩（Bowmore）於2019年與Aston Martin建議策略合作夥伴關係後，日前首度推出首款聯名單一麥芽威士忌「Black Bowmore DB5 1964」，全球僅生產27瓶，對外發行25瓶，每瓶售價5萬英鎊，約合台幣195萬元，預計今年秋天上市。

這款稀有的「Black Bowmore DB5 1964」，酒瓶瓶蓋以Aston Martin DB5的汽缸活塞封口，玻璃部分由蘇格蘭當代玻璃工作室Glasstorm手工打造，再裝入於Oloroso雪莉桶中陳年的酒液，是一款31年的威士忌。

之所以選擇「1964」，是因為1964年對波摩與Aston Martin來說，都是別具意義的年份。

1964年時波摩安裝了新鍋爐，從此進入「現代蒸餾時代」，得以用蒸氣取代燃煤，進行威士忌原酒的蒸餾。對Aston Martin來說，這一年也很重要。因為DB5於1964年在電影《金手指》中成為007的座駕，成為了當時最令人嚮往和備受推崇的跑車之一。