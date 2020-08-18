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4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
消費者若訂購微波食品，7-ELEVEN會在門市先行協助加熱，再由foodpanda將熱騰騰的鮮食商品外送給消費者。圖／foodpanda提供
消費者若訂購微波食品，7-ELEVEN會在門市先行協助加熱，再由foodpanda將熱騰騰的鮮食商品外送給消費者。圖／foodpanda提供

不管是懶到極致不想出門、還是深夜時段餐廳休息後突然肚子餓，透過外送平台外送超商鮮食，讓人不用開伙也能熱熱吃。

foodpanda宣布即日起與7-ELEVEN攜手合作，率先於雙北500間7-ELEVEN門市導入foodpanda外送服務，提供超過200種商品，以微波食品、御飯糰、麵包等可立即食用的熱門鮮食為主力，熱銷商品如飲料、CITY系列飲品也能送到家，商品會依各門市有所不同，而未來會依照商圈需求增加品項。等於正式將4大超商全部納入平台生鮮雜貨外送服務版圖，讓消費者全天候享受便利外送體驗。

foodpanda觀察平台訂單，發現每日便利商店訂單最高峰時段為晚上8時至凌晨零時。顯見在多數餐廳已打烊休息時，便利商店恰好能補上消費者的深夜採購需求。消費者若訂購微波食品，7-ELEVEN也會在門市先行協助加熱，再由foodpanda將熱騰騰的鮮食商品外送給消費者，同時解決許多身為便利商店主力消費族群的年輕學生或外宿小資族，家中沒有微波爐等加熱器材無法料理的困擾。

為慶祝7-ELEVEN正式上線，即日起於foodpanda生鮮雜貨專區訂購7-ELEVEN商品，消費滿150元並輸入活動專屬優惠碼「HI711」，即可現折30元。

7-ELEVEN雙北500間門市率先上架foodpanda，提供超過200種商品，以可立即食用的熱門鮮食商品為主力，CITY系列飲品也能外送到家。圖／foodpanda提供
7-ELEVEN雙北500間門市率先上架foodpanda，提供超過200種商品，以可立即食用的熱門鮮食商品為主力，CITY系列飲品也能外送到家。圖／foodpanda提供

foodpanda 便利商店 超商

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