4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

不管是懶到極致不想出門、還是深夜時段餐廳休息後突然肚子餓，透過外送平台外送超商鮮食，讓人不用開伙也能熱熱吃。

foodpanda宣布即日起與7-ELEVEN攜手合作，率先於雙北500間7-ELEVEN門市導入foodpanda外送服務，提供超過200種商品，以微波食品、御飯糰、麵包等可立即食用的熱門鮮食為主力，熱銷商品如飲料、CITY系列飲品也能送到家，商品會依各門市有所不同，而未來會依照商圈需求增加品項。等於正式將4大超商全部納入平台生鮮雜貨外送服務版圖，讓消費者全天候享受便利外送體驗。

foodpanda觀察平台訂單，發現每日便利商店訂單最高峰時段為晚上8時至凌晨零時。顯見在多數餐廳已打烊休息時，便利商店恰好能補上消費者的深夜採購需求。消費者若訂購微波食品，7-ELEVEN也會在門市先行協助加熱，再由foodpanda將熱騰騰的鮮食商品外送給消費者，同時解決許多身為便利商店主力消費族群的年輕學生或外宿小資族，家中沒有微波爐等加熱器材無法料理的困擾。