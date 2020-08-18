歌舞伎、鮭魚壽司好逗！DELVAUX日本限定超迷你包款巨可愛

DELVAUX Les Miniatures迷你掌中小手袋不斷推出各國家新款，繼之前令人莞爾的大陸版之後，可愛的日本版出現了！以日本壽司、歌舞伎和櫻花，打造具有濃厚東洋風味的迷你手袋，可惜只在日本才能買得到。

日本版DELVAUX Les Miniatures超迷你手袋靈感來自象徵日本的各式形象，共有3款限量包。櫻花包以粉色櫻花襯托在淡藍色晴空的圖像為主，超級浪漫，櫻花花瓣以皮革手工打造而成，形貌立體且有意境之美；歌舞伎款式不僅有著生動的表情，包款背面還有髮髻，精細地呈現了傳統藝術的獨特妝容和髮型；壽司款以鮭魚卵做主造型，黃瓜片運用皮革和縫線打造，最逗趣的是壽司外帶會提供的魚形醬油壺也變成包釦上的裝飾，完整且精緻。

全系列3款日本版DELVAUX Les Miniatures超迷你手袋，將搶先於8月21日在表參道DELVAUX精品店銷售，8月28日起在日本各地店鋪販賣，部分收益將捐贈醫療相關的非營利組織Japan Heart。DELVAUX Les Miniatures迷你系列縮小自品牌經典Brillant包款輪廓，2017年為推出的比利時薯條、超現實主義畫家雷內．馬格利特（René Magritte）戴著黑帽的男人、淡菜等迷你包款拍攝的影片，精緻幽默且充滿想像空間；今年初也以義大利的米蘭大教堂、偉士牌、威尼斯面具節等打造新款。 Les Miniatures可以掛在既有的DELVAUX包款之上，或是自行用鍊帶串起，轉變為可愛的裝飾小包包。

█2017年Delvaux Miniatures比利時系列形象影片：