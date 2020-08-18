快訊

懷胎7月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

鬼月玩水會被抓交替？水域安全責任在人不在鬼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歌舞伎、鮭魚壽司好逗！DELVAUX日本限定超迷你包款巨可愛

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DELVAUX Les Miniatures迷你掌中小手袋推出日本版。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures迷你掌中小手袋推出日本版。圖／取自fashion-press.net

DELVAUX Les Miniatures迷你掌中小手袋不斷推出各國家新款，繼之前令人莞爾的大陸版之後，可愛的日本版出現了！以日本壽司、歌舞伎和櫻花，打造具有濃厚東洋風味的迷你手袋，可惜只在日本才能買得到。

日本版DELVAUX Les Miniatures超迷你手袋靈感來自象徵日本的各式形象，共有3款限量包。櫻花包以粉色櫻花襯托在淡藍色晴空的圖像為主，超級浪漫，櫻花花瓣以皮革手工打造而成，形貌立體且有意境之美；歌舞伎款式不僅有著生動的表情，包款背面還有髮髻，精細地呈現了傳統藝術的獨特妝容和髮型；壽司款以鮭魚卵做主造型，黃瓜片運用皮革和縫線打造，最逗趣的是壽司外帶會提供的魚形醬油壺也變成包釦上的裝飾，完整且精緻。

全系列3款日本版DELVAUX Les Miniatures超迷你手袋，將搶先於8月21日在表參道DELVAUX精品店銷售，8月28日起在日本各地店鋪販賣，部分收益將捐贈醫療相關的非營利組織Japan Heart。DELVAUX Les Miniatures迷你系列縮小自品牌經典Brillant包款輪廓，2017年為推出的比利時薯條、超現實主義畫家雷內．馬格利特（René Magritte）戴著黑帽的男人、淡菜等迷你包款拍攝的影片，精緻幽默且充滿想像空間；今年初也以義大利的米蘭大教堂、偉士牌、威尼斯面具節等打造新款。 Les Miniatures可以掛在既有的DELVAUX包款之上，或是自行用鍊帶串起，轉變為可愛的裝飾小包包。

█2017年Delvaux Miniatures比利時系列形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=hrM6QaZ3z4I

DELVAUX Les Miniatures日本系列櫻花版，背面是留白的寫意。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列櫻花版，背面是留白的寫意。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列壽司版，108,000日圓、約台幣29,790元。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列壽司版，108,000日圓、約台幣29,790元。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列櫻花版，108,000日圓、約台幣29,790元。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列櫻花版，108,000日圓、約台幣29,790元。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列壽司版，鮭魚卵相當精細。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列壽司版，鮭魚卵相當精細。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列歌舞伎版，背面是髮髻造型。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列歌舞伎版，背面是髮髻造型。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列櫻花版，108,000日圓、約台幣29,790元。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列櫻花版，108,000日圓、約台幣29,790元。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列歌舞伎版，129,000日圓、約台幣35,580元。圖／取自fashion-press.net
DELVAUX Les Miniatures日本系列歌舞伎版，129,000日圓、約台幣35,580元。圖／取自fashion-press.net

日本 櫻花

延伸閱讀

網友挖出日本大學2017年校草照！眾驚嘆：實在是太高水準

日本上季GDP 劇減27.8％

「極惡刑事」媲美好萊塢大導 名影評人爆日本黑警內幕

中國海警船又現蹤釣魚台 日本執政黨議員擬立法

相關新聞

4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

不管是懶到極致不想出門、還是深夜時段餐廳休息後突然肚子餓，透過外送平台外送超商鮮食，讓人不用開伙也能熱熱吃。

歌舞伎、鮭魚壽司好逗！DELVAUX日本限定超迷你包款巨可愛

DELVAUX Les Miniatures迷你掌中小手袋不斷推出各國家新款，繼之前令人莞爾的大陸版之後，可愛的日本版出...

一瓶200萬！波摩聯名Aston Martin限量威士忌

波摩（Bowmore）於2019年與Aston Martin建議策略合作夥伴關係後，日前首度推出首款聯名單一麥芽威士忌「...

獻上梵克雅寶一束永不凋零的花 甜到CHAUMET蜜蜂來飛舞

與其每年追逐捕捉稍縱即逝的芳香，今年七夕，不妨獻上一束永不凋零的花象徵始終不癒的愛、用蜜蜂永恆溫暖的窩將甜蜜的瞬間安穩下...

蘋果App Store禮品卡台灣開賣 超商購買、兌換這樣做

最近眼尖的消費者肯定有發現超商貨架上出現了許多藍色小卡片，原來是在國外已經發行多年、前身是iTunes禮品卡的App S...

住城堡莊園 不出國也行

聯合報系有行旅企畫「企業家山居歲月系列」之十三「茱麗葉城堡莊園」，將帶領旅人前往國境之南屏東，以不同角度，探索藏鋒於細的...

黑色是最帥的顏色！Ferragamo全新男士配件帥氣上市

Salvatore Ferragamo日前才宣布會在今年威尼斯影展推出由名導演Luca Guadagnino執導的Sal...

同桌180歲打68折！發起人肉骨茶「年齡越大、折越多」

隨著七夕即將到來，頂呱呱旗下的美國功夫茶、魷魚大叔、發起人肉骨茶等品牌，攜手推出飲品買1送1等系列優惠活動。其中發起人肉...

這些威士忌 只有台灣買得到

台灣是全世界單一麥芽（Single Malt）威士忌的主要銷售市場之一，許多品牌都將台灣列為指標性的市場，不但會選擇台灣...

夏天推出還是賣很好 Vetements新版熊熊拖鞋變更柔軟

設計風格大膽搞怪的Vetements最近又因為一雙鞋引起網友的注意！記得在去年他們推出了一雙名為「Hug me」、外型超...

有11款吸頭可換太強大！無線吸塵器乾吸濕拖一機搞定

無線手持吸塵器身為近年最夯的清潔家電之一，除了具備便利操作、可替換多種吸頭的特性，現在更有越來越多機種擁有乾濕兩用功能，...

台灣獨家！ 吉拉雪莉12年全球首發

歷經兩年的市場研究開發，專為台灣消費者的口味量身打造的「吉拉（Jura）雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，在全球疫情肆虐...

熱門新聞

威力彩15.6億頭獎已領獎 新北30歲女中獎激動到哭

「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

誠品書店也要賣口罩了！18日開賣週拋型醫用口罩

580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

小米10週年感恩慶開跑 5大新品上市、夯品最高折1,000

他中發票20萬元 女友開口要分一半「不然分手」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。