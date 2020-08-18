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獻上梵克雅寶一束永不凋零的花 甜到CHAUMET蜜蜂來飛舞

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽手鍊迷你款，48,900元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽手鍊迷你款，48,900元。圖／梵克雅寶提供

與其每年追逐捕捉稍縱即逝的芳香，今年七夕，不妨獻上一束永不凋零的花象徵始終不癒的愛、用蜜蜂永恆溫暖的窩將甜蜜的瞬間安穩下來。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與巴黎尚美（CHAUMET）在七夕情人節前夕獻上受大自然啟發的浪漫珠寶，以精湛深厚的珠寶工藝描繪愛情裡最耀眼的時刻。

千變萬化的大自然無疑是梵克雅寶摯愛的主題之一。Frivole系列以立體的心形花瓣組成花朵，像是乘載著每一顆因為愛情跳動的心。中央簇擁璀璨鑽石，鏡面拋光的K金花瓣以各自不同的角度映照鑽石光芒，更顯流光折射的光芒。除了單朵愛心小花點綴的手鍊、耳環、戒指等珠寶，亦有多朵愛心小花簇擁而成的花束可選，可以配戴習慣或愛情的時光紀錄選擇不同花朵數量，為兩人共同的歷程銘誌紀念。

Chaumet的Bee My Love系列珠寶，以六角形的蜂巢圖案為主要設計元素，除了呼應蜜蜂為法國皇室象徵，也以系列名稱Bee My Love暗喻愛情，透過蜜蜂與花朵的親密互動讓人聯想到愛情裡的點點滴滴。今夏新作延伸六角形的蜂巢的幾何線條，以密釘的18K白金或玫瑰金圖形排成一列，除了手鍊、項鍊之外，也增添了不論男女都可以配戴的胸針，除了向對方表達七夕的甜蜜，中性的設計還可以兩人互送、成對配戴一起放閃。

法國頂級珠寶品牌梵克雅寶、CHAUMET為七夕情人節獻上大自然的浪漫。圖／梵克雅寶、CHAUMET提供
法國頂級珠寶品牌梵克雅寶、CHAUMET為七夕情人節獻上大自然的浪漫。圖／梵克雅寶、CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K白金鑲鑽胸針，95,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K白金鑲鑽胸針，95,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love玫瑰金鑲鑽手鍊，85,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love玫瑰金鑲鑽手鍊，85,000元。圖／CHAUMET提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽耳環迷你款，83,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽耳環迷你款，83,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽8朵花戒指，27萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽8朵花戒指，27萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金項鍊，50萬元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金項鍊，50萬元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K白金鑲鑽吊墜，10萬元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K白金鑲鑽吊墜，10萬元。圖／CHAUMET提供
梵克雅寶七夕情人節獻上Frivole系列以立體的心形花瓣組成的花朵珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶七夕情人節獻上Frivole系列以立體的心形花瓣組成的花朵珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽單花小型戒指，88,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽單花小型戒指，88,000元。圖／梵克雅寶提供

愛情 珠寶 蜜蜂

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