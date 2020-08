獻上梵克雅寶一束永不凋零的花 甜到CHAUMET蜜蜂來飛舞

與其每年追逐捕捉稍縱即逝的芳香,今年七夕,不妨獻上一束永不凋零的花象徵始終不癒的愛、用蜜蜂永恆溫暖的窩將甜蜜的瞬間安穩下來。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)與巴黎尚美(CHAUMET)在七夕情人節前夕獻上受大自然啟發的浪漫珠寶,以精湛深厚的珠寶工藝描繪愛情裡最耀眼的時刻。

千變萬化的大自然無疑是梵克雅寶摯愛的主題之一。Frivole系列以立體的心形花瓣組成花朵,像是乘載著每一顆因為愛情跳動的心。中央簇擁璀璨鑽石,鏡面拋光的K金花瓣以各自不同的角度映照鑽石光芒,更顯流光折射的光芒。除了單朵愛心小花點綴的手鍊、耳環、戒指等珠寶,亦有多朵愛心小花簇擁而成的花束可選,可以配戴習慣或愛情的時光紀錄選擇不同花朵數量,為兩人共同的歷程銘誌紀念。