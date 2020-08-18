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獻上梵克雅寶一束永不凋零的花 甜到CHAUMET蜜蜂來飛舞
與其每年追逐捕捉稍縱即逝的芳香，今年七夕，不妨獻上一束永不凋零的花象徵始終不癒的愛、用蜜蜂永恆溫暖的窩將甜蜜的瞬間安穩下來。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與巴黎尚美（CHAUMET）在七夕情人節前夕獻上受大自然啟發的浪漫珠寶，以精湛深厚的珠寶工藝描繪愛情裡最耀眼的時刻。
千變萬化的大自然無疑是梵克雅寶摯愛的主題之一。Frivole系列以立體的心形花瓣組成花朵，像是乘載著每一顆因為愛情跳動的心。中央簇擁璀璨鑽石，鏡面拋光的K金花瓣以各自不同的角度映照鑽石光芒，更顯流光折射的光芒。除了單朵愛心小花點綴的手鍊、耳環、戒指等珠寶，亦有多朵愛心小花簇擁而成的花束可選，可以配戴習慣或愛情的時光紀錄選擇不同花朵數量，為兩人共同的歷程銘誌紀念。
Chaumet的Bee My Love系列珠寶，以六角形的蜂巢圖案為主要設計元素，除了呼應蜜蜂為法國皇室象徵，也以系列名稱Bee My Love暗喻愛情，透過蜜蜂與花朵的親密互動讓人聯想到愛情裡的點點滴滴。今夏新作延伸六角形的蜂巢的幾何線條，以密釘的18K白金或玫瑰金圖形排成一列，除了手鍊、項鍊之外，也增添了不論男女都可以配戴的胸針，除了向對方表達七夕的甜蜜，中性的設計還可以兩人互送、成對配戴一起放閃。
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