蘋果App Store禮品卡台灣開賣 超商購買、兌換這樣做

最近眼尖的消費者肯定有發現超商貨架上出現了許多藍色小卡片，原來是在國外已經發行多年、前身是iTunes禮品卡的App Store卡終於登台！

以前如果沒有信用卡，想要在蘋果App Store裡購買軟體、訂閱多媒體服務內容，實在有點麻煩。現在起，消費者只要在全台7-ELEVEN和全家便利商店購買App Store卡，即可輕鬆訂購App Store裡數百萬款App、遊戲和各種訂閱服務。

不管是太年輕還不能申請信用卡、不習慣電子支付，或是不想綁定信用卡，除了透過行動電話帳單代付App Store裡的各種消費，現在只要購買App Store卡儲值存入Apple ID，就能感受截然不同的支付體驗。包括Apple Music的6,000萬首歌曲，Apple TV裡的電影、Apple TV+的精彩影集、Apple Arcade玩到飽的遊戲、iCloud儲存空間，以及數百萬款App、遊戲和第三方訂閱服務，都能輕鬆支付。

消費者現在可以在全台7-ELEVEN和全家便利商店直接購買500元、1,000元、2,000元固定面額，或是可自選300～6,000元金額的App Store卡實體卡片，自用或送人都很方便之外，也可以透過店內的多媒體服務機選購最低50元至最高6,000元自選金額的App Store卡，列印出小白單至櫃檯結帳。

超商架上提供了500元、1,000元、2,000元，以及可自選金額300～6,000元的App Store卡實體卡片。記者黃筱晴／攝影

凡於店內購買的卡片付款後皆已開通並能立即使用，只要透過手上的iOS裝置或Mac，即可用相機掃描卡片背面的代碼快速進行兌換。或也可以在 iPhone、iPad或MacBook進入App Store或iTunes Store，點選「兌換」並輸入卡片背面的代碼即可。僅限於台灣購買Apple媒體服務時有效，也就是說，在台灣購買的App Store卡，只適用帳號地區設定是台灣的帳號使用。若你的Apple ID是「家人共享」的組織者與付款者，存入的金額還可以用來幫其他家庭成員付款。

拿到App Store卡刮開背面代碼，用裝置相機直接掃描兌換最簡單快速。記者黃筱晴／攝影 儲值完成後，就可以在個人帳號下方隨時檢視剩餘的金額，也可以隨時查看購買的項目與訂閱的服務。記者黃筱晴／攝影