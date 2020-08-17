黑色是最帥的顏色！Ferragamo全新男士配件帥氣上市

Salvatore Ferragamo日前才宣布會在今年威尼斯影展推出由名導演Luca Guadagnino執導的Salvatore Ferragamo先生紀錄電影，近日又隆重推出一個名為「Tornabuoni 1927」的男士配件系列，在命名和設計上向品牌歷史致敬，也帶來最經典百搭的男士黑色時尚風格。

Tornabuoni街是義大利佛羅倫斯的著名名店區，入口的Palazzo Spini Ferroni斯皮尼-費羅尼宮是Ferragamo總部所在，而當年Salvatore Ferragamo先生在好萊塢闖出名號後重返義大利的年份正是1927年，所以這次的男士配件系列就以這兩個具有特殊意義的地點、年分來命名，延續傳奇。