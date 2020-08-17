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黑色是最帥的顏色！Ferragamo全新男士配件帥氣上市
Salvatore Ferragamo日前才宣布會在今年威尼斯影展推出由名導演Luca Guadagnino執導的Salvatore Ferragamo先生紀錄電影，近日又隆重推出一個名為「Tornabuoni 1927」的男士配件系列，在命名和設計上向品牌歷史致敬，也帶來最經典百搭的男士黑色時尚風格。
Tornabuoni街是義大利佛羅倫斯的著名名店區，入口的Palazzo Spini Ferroni斯皮尼-費羅尼宮是Ferragamo總部所在，而當年Salvatore Ferragamo先生在好萊塢闖出名號後重返義大利的年份正是1927年，所以這次的男士配件系列就以這兩個具有特殊意義的地點、年分來命名，延續傳奇。
在產品本身的設計上，特別強調帶有冷峻魅力的優雅精緻風格，全部都以黑色系呈現，並搭配Tornabuoni 1927標誌壓印以方便識別。鹿皮托特包、手拿包擁有柔軟的觸感同時也非常輕盈，還有休閒又年輕的尼龍包系列和鹿皮短夾與卡夾這類的小皮件可選擇。
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