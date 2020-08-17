同桌180歲打68折！發起人肉骨茶「年齡越大、折越多」

隨著七夕即將到來，頂呱呱旗下的美國功夫茶、魷魚大叔、發起人肉骨茶等品牌，攜手推出飲品買1送1等系列優惠活動。其中發起人肉骨茶更祭出「年齡總和越大、折扣越多」的樂齡優惠，同桌相加年齡若超過180歲，用餐即享68折。

全台「美國功夫茶」於8月25日當天，推出一日限定的優惠方案，購買大杯陽光金鑽冰茶加鳳梨椰果，即可享買1送1的折扣（桃園新光影城店、板環二店不販售）。以販售韓國辣炒年糕為主的「魷魚大叔」，則於8月22日至8月25日期間，推出無酒精飲品8折，以及燒酒雞尾酒系列、角嗨系列飲品買1送1的優惠活動。活動期間內，人氣餐點「飛魚卵小飯糰」也會以愛心形狀登場，為情侶傳達情意。

來自新加坡的「發起人肉骨茶」於本次七夕推出「樂齡約會省很大，一起約會吧」活動。8月22日至8月28日期間，凡到店用餐，同行者年齡相加超過120歲，結帳金額打88折；加總超過150歲享78折；若超過180歲，則可享結帳金額68折的優惠。本活動需於8月17日至8月21日期間，以私訊與發起人肉骨茶臉書粉絲團報名登記，用餐當日也需出示含生日資訊的身分證件。

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