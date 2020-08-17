這些威士忌 只有台灣買得到

台灣是全世界單一麥芽（Single Malt）威士忌的主要銷售市場之一，許多品牌都將台灣列為指標性的市場，不但會選擇台灣作為新酒款的世界首發之地，甚至會特別為台灣市場量身訂做只在台灣銷售的專屬酒款，滿足台灣老饕的味蕾。

台灣人對於雪莉桶的偏愛，舉世皆知，恰恰與蘇格蘭威士忌以波本桶為主流的趨勢完全相反，因此多款標榜「台灣獨家」的威士忌，都是以雪莉桶來陳年或過桶。

格蘭利威於2018年推出「格蘭利威13年雪莉桶」，打著「台灣獨家」招牌，以「百分之百雪莉桶」做賣點；根據2018年尼爾森零售資訊，新酒款一推出就成為該年度新品銷售第一名。

到了2019年，格蘭利威趁勝追擊，推出13年雪莉桶升級版「格蘭利威13年雪莉桶原酒」，再度獨家獻予台灣市場。2020元月，格蘭利威再度針對台灣市場推出「格蘭利威15年純正雪莉桶」，承襲13年百分百雪莉桶的DNA，選用珍稀頂級的西班牙Oloroso雪莉桶，透過極高比例的初次雪莉桶，賦予酒液鮮明的深沉木質香氣。

今天發表的「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，則是一款以雪莉桶進行「過桶」的酒款。先在美國波本橡木桶中熟成，再轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯（Jerez）地區頂級Oloroso雪莉桶中過桶，勾勒出濃厚溫暖的葡萄乾、無花果、太妃糖的滋味。

麥卡倫澄光（Aurora）則是一款針對台灣免稅店通路的專屬酒款，全世界只能在台灣的免稅店買得到。澄光以雪莉橡木桶為基石，融合歐洲及美國橡木雪莉桶、豬頭桶和美國橡木波本桶，用四種不同橡木桶熟成的酒液，以絕佳的比例進行勾兌，造就明亮而爽朗的口感，充滿果乾與柑橘的氣息。

在調和威士忌方面，則以皇家禮炮23年為代表。皇家禮炮23年添加了代表台灣的鳳梨、香蕉、芒果與煙燻龍眼等豐富果香；以龍眼乾香氣為第一印象，接著是熟透的鳳梨、芒果和香蕉，尾韻則在蜜香、花香下，充滿綿延不絕的東方美人茶香。

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