夏天推出還是賣很好 Vetements新版熊熊拖鞋變更柔軟
設計風格大膽搞怪的Vetements最近又因為一雙鞋引起網友的注意！記得在去年他們推出了一雙名為「Hug me」、外型超像填充泰迪熊娃娃的拖鞋，這次又再度為這雙鞋增添新夥伴，帶來全新的配色和材質上的調整，毛料更蓬鬆柔軟看起來更舒服。
Vetements新推出的「Hug me」拖鞋以混色為主，共有棕黑色和白灰色兩種選擇，蓬鬆的羊毛皮和上一款以棉、馬海毛、羊駝毛所製成的觸感不太一樣，提升柔滑舒適度。有帶襯墊的織物內裡，鞋面則附魔鬼氈方便穿上後能固定、不脫落，鞋底則是橡膠製，不穿的時候擺在沙發上看起來就像一隻玩偶熊。
雖然現在正值八月超炎熱的天氣型態，看到這雙毛茸茸的鞋好像感覺有點太熱，而且這次的售價比起之前的990美金（約29110元台幣）更是貴了不少，一雙要價1950美金（約57330元台幣），不過目前在購物網ssense所提供的尺寸有不少已經賣到斷貨囉！
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