有11款吸頭可換太強大！無線吸塵器乾吸濕拖一機搞定

無線手持吸塵器身為近年最夯的清潔家電之一，除了具備便利操作、可替換多種吸頭的特性，現在更有越來越多機種擁有乾濕兩用功能，乾吸濕拖一次完成，大幅節省打掃時間，為消費者帶來嶄新居家清潔體驗。

台灣LG電子推出全新CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器，延續原有的「乾吸+濕拖」模式，再升級「單獨濕拖」功能，搭配3段式水量調節系統，可依掃除需求任意切換，一機即可徹底清潔地面。首創集塵壓縮功能，一鍵輕壓即可壓縮與排空灰塵，增加2.4倍集塵空間，搭配5道過濾程序，能夠過濾空氣中的懸浮微粒與過敏原，傾倒垃圾時也只要一鍵輕壓，即可輕鬆清除水洗氣旋濾網上纏繞頭髮，清潔方便不沾手。同時支援LG ThinQ APP遠端操控，可即時確認充電狀態、電量、濾網清潔推播通知與清潔日誌。建議售價28,900元起，即日起至9月30日止，凡購買A9 K系列指定型號，加碼送拋棄式抹布墊組1組與拋棄式抹布組2組。

三星也將在9月推出全新3款Samsung Jet無線變頻吸塵器以及獨家Clean Station旋風集塵器配件。最頂規的Jet VS20R擁有業界領先之200W極勁吸力，具備手持可伸縮延長管設計，以及雙向勁旋濕拖功能，還可180度平面貼和地板清潔。搭載多層次HEPA濾清系統，有效阻隔99.999%灰塵及過敏原，確保強勁持久的吸力以及空氣清新。除了集塵筒皆採用可水洗式設計，還可另外搭配Clean Station旋風集塵器配件，僅需將吸塵器的集塵筒輕扣於旋風集塵器頂部，即可自動連結並強效吸除髒污，無需擔心灰塵飛散問題，全程灰塵0接觸。