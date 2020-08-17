台灣獨家！ 吉拉雪莉12年全球首發

歷經兩年的市場研究開發，專為台灣消費者的口味量身打造的「吉拉（Jura）雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，在全球疫情肆虐下，今天進行全球首度發表，全世界只有台灣市場買得到，單瓶建議零售價1,350元。

迎合台灣人對雪莉桶的重度偏好，「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯（Jerez）地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏。

調酒師Gregg Glass表示：「這款全新吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌結合Jura獨特製酒工藝，與來自西班牙赫雷斯裝填過雪莉酒的Oloroso雪莉桶，不只蘊藏甜美調性與豐富果香活力，亦勾勒出威士忌充滿生命力與熱情的性格。」

新酒款風味上由太妃糖勾勒出濃厚溫暖的熱帶水果氣息，融匯著浸泡過雪莉酒的葡萄乾、無花果、太妃糖、芒果、烤香蕉及苦橙皮滋味，造就不斷接續而來以桂皮、香檸檬、咖啡和甘草凝鍊而成的層次變化，並透過果香與太妃糖交纏下的濃郁甜美，巧妙呈現出專屬於吉拉的完美平衡風格。

吉拉酒廠創立於1810年，中間幾經易主，甚至一度關廠，後於1963年重啟營運，並利用流經岩石、穿越洞穴的軟水作為釀造水源，結合廠內高達28英呎的蒸餾器，創作出細緻純淨的酒體風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康