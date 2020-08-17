580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

為提供民眾更豐富的午間用餐選擇，乾杯旗下的「老乾杯」預計自9月1日起，以日本和牛、澳洲和牛、伊比利豬等肉品，推出12款午間套餐，每套580元起。而同集團的「和牛47」則是以秋意為題，推出全新的「邱陽套餐」，標榜品嚐5道式的和牛燒肉懷石料理，僅需晚餐的半價。

老乾杯本次的午間套餐，共有12款選擇，包括「燒肉＆釜飯」、「燒肉」、「牛排」等三種系列。其中「烤肉醬牛五花＆釜飯套餐」與「熟成冷藏牛舌＆釜飯套餐」，分別以牛五花與牛舌作為主角，並可從雞釜飯、松露鴨肝釜飯、櫻花蝦釜飯、明太子高菜釜飯，以及鰻魚和星鰻釜飯等5款釜飯當中擇一搭配，每套780元至880元。另外還有烤肉醬牛五花、精選牛肉三種部位、特選和牛三種部位、西班牙伊比利豬等不同燒肉套餐，售價自580元起。若是喜愛牛排的民眾，亦有和牛沙朗牛排、日本和牛上等牛排、澳洲和牛特選牛排等5款牛排套餐可供品嚐。