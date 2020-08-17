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580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
老乾杯推出12款午間套餐，每套580元起。圖／乾杯提供
老乾杯推出12款午間套餐，每套580元起。圖／乾杯提供

為提供民眾更豐富的午間用餐選擇，乾杯旗下的「老乾杯」預計自9月1日起，以日本和牛、澳洲和牛、伊比利豬等肉品，推出12款午間套餐，每套580元起。而同集團的「和牛47」則是以秋意為題，推出全新的「邱陽套餐」，標榜品嚐5道式的和牛燒肉懷石料理，僅需晚餐的半價。

老乾杯本次的午間套餐，共有12款選擇，包括「燒肉＆釜飯」、「燒肉」、「牛排」等三種系列。其中「烤肉醬牛五花＆釜飯套餐」與「熟成冷藏牛舌＆釜飯套餐」，分別以牛五花與牛舌作為主角，並可從雞釜飯、松露鴨肝釜飯、櫻花蝦釜飯、明太子高菜釜飯，以及鰻魚和星鰻釜飯等5款釜飯當中擇一搭配，每套780元至880元。另外還有烤肉醬牛五花、精選牛肉三種部位、特選和牛三種部位、西班牙伊比利豬等不同燒肉套餐，售價自580元起。若是喜愛牛排的民眾，亦有和牛沙朗牛排、日本和牛上等牛排、澳洲和牛特選牛排等5款牛排套餐可供品嚐。

至於和牛47此次設計的秋陽套餐，精選御造、一口椀、燒肉、食事、甘味等5道佳餚，以循序漸進的方式，讓民眾品嚐秋季滋味。開場的「和牛生牛肉盛合」，將生牛肉與洋菇、栗子、牛蒡等當季食材結合，設計出和牛握壽司、薄切生牛肉、日式生牛肉等品嚐方式。「本日嚴選三拼」，則是集結3款不同口感的和牛部位，佐專門沾醬依序品嚐。至於擔任食事的料理，則有A5和牛配上黑鮪魚大腹的「和牛47寶石迷你丼」，以及伊比利Bellota豬排三明治，亦可升級A5和牛沙朗三明治，每套售價1,488元起。

一次可吃到燒肉與釜飯的「烤肉醬牛五花＆釜飯套餐」，每套780元起。圖／乾杯提供
一次可吃到燒肉與釜飯的「烤肉醬牛五花＆釜飯套餐」，每套780元起。圖／乾杯提供
和牛47以秋季食材為主題，推出秋陽套餐，每套1,488元起。圖／乾杯提供
和牛47以秋季食材為主題，推出秋陽套餐，每套1,488元起。圖／乾杯提供

日本和牛

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