許你碧海藍天！香桐2020夏季限量瓶發表

源自法國酩悅（Moët & Chandon ）香檳的澳洲氣泡酒品牌香桐（Chandon），每年夏天都會推出限量瓶。今年香桐再度聯手澳洲泳裝品牌Seafolly，並邀請澳洲當代女性塗鴉藝術家Gemma O'Brien 加入，攜手推出具海灘風情的「香桐2020夏季限量瓶汽泡酒」，每瓶建議零售價990元。

限量瓶由澳洲知名塗鴉藝術家Gemma O'Brien，以她最愛的雪梨海灘為設計靈感，細膩靈巧地將熱帶水果與當季花卉圖騰，採用她最著名的Gemma塗鴉字體藝術，不著痕跡地將她最喜歡的六大澳洲人氣海灘融入設計。

她巧妙地將Camp Cove（坎普灣）、Bondi（邦迪海灘）、Shark Beach（鯊魚海灘）、Milk Beach (牛奶海灘)、Bronte Beach (布倫特海灘)、Gorden’s Bay（戈登灣）這六大澳洲人氣海灘，在藍白相間的瓶身上重現。

此酒款即是經典的Chandon Brut，以傳統香檳瓶內發酵釀造技術，採用夏多內（Chardonnay）白葡萄，和黑皮諾（Pinot Noir）紅葡萄混釀而成，展現優雅迷人且豐富層次的水果香氣，更帶有牛軋糖與烘烤核果的醇厚風味，非常適合用作開胃酒。精細綿密的汽泡感，也很適合搭配夏天清爽的海鮮料理、生蠔或燒烤料理一同享用。

除精美瓶身值得收藏外，於全省指定葡萄酒、菸酒專賣店與指定銷售點販售，單次購買兩支「香桐2020夏季限量瓶汽泡酒」，即可獲得品牌「夏季編織袋」乙個，數量有限，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康