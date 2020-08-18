台灣首部動畫音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》11月起奇幻登場

安徒生和莫札特的創意劇場(AM創意)，攜手夢田影像一起翻轉IP，玩出音樂劇的新突破與新高度。今年首度推出動畫音樂劇場，將金獎動畫《小兒子》變身成為真人版音樂劇，不僅將2D動畫轉為立體3D，更透過雙層投紗的影像技術在舞台上立體呈現。讓民眾一戲雙享受，看劇場的同時也有享受動畫電影的感覺！將於今年11月於新北藝文中心首度登場，12月將在台北城市舞台、台中中山堂巡迴演出，購票請上 udn售票網 。

導演吳維緯表示：「這是以動畫電影與劇場的雙型式，讓觀眾進入戲劇的無時間感，並讓劇場演員和電影巧妙地互動共生，故事中也有許多奇幻的生物出現，激發小朋友的無限想像力，大玩各種創意」。監製賴建沅表示：「這次的創新也包含了多視角影像舞台，百變的科幻場景讓觀眾穿梭在現實與異世界之間。除此之外，製作團隊也邀請音樂總監黃韻玲老師與通靈少女編劇林孟寰一起製作，讓這個作品更加令人期待！」

音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》故事講述哥哥阿白因害怕、逃避校慶致詞，而不小心誤入沙發黑洞裡，小兒子阿甯咕與爸爸還有狗狗端端為了解救哥哥，一同進入黑洞裡的異世界冒險...在小孩子「黑洞的異世界」裡總是有無限想像、好玩又稀奇古怪的東西，在他們內心世界裡不僅擁有家庭的美好記憶，也有恐懼害怕。在「沙發黑洞」裡，除了映照小兒子想像出來的小劇場之外，更是透過小兒子的視角去反映大兒子在成長過程中的矛盾害怕。

圖／AM創意 提供

製作人林奕君表示：「《小兒子報告！沙發有黑洞》音樂劇強調的是勇氣與想像力，以及在家人的陪伴下，能夠一起克服困難。藉由故事冒險的過程中，凸顯家長陪伴小孩共同成長、面對及解決問題的重要性！」





【演出資訊】

AM創意《小兒子報告!沙發有黑洞》動畫音樂劇

新北藝文中心演藝廳

2020.11.06 (五) 19:30

2020.11.07 (六) 14:30、19:30

2020.11.08 (日) 14:30

台北城市舞台

2020.12.18 (五) 19:30

2020.12.19 (六) 14:30、19:30

2020.12.20 (日) 14:30

台中中山堂

2020.12.26 (六) 14:30、19:30

售票系統： udn售票網

演出票價：$600、$900、$1200、$1500、$1800、$2200、$2500