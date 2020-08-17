小米10週年感恩慶開跑 5大新品上市、夯品最高折1,000

歡慶「小米10週年感恩慶」，同步慶祝台灣市場第一間實體門市「小米之家台北行天宮店」5週年慶，小米台灣宣布將自8月17日至9月17日止，舉辦為期1個月的「我和小米的十年—小米10週年紀念展」，現場除了回顧10年點滴、展望未來概念手機MIX Alpha，8月17日至8月23日期間還可打卡抽好禮！

小米台灣也自即日起至8月22日止於小米商城mi.com與實體門市同步展開「小米10週年感恩慶」狂歡季，除了「小米34型曲面螢幕」、「米家恆溫電水壺1S」、「米家魔方延長線」、「小米延長線全新簡約黑色」與「小米Type-C轉Lightning傳輸線」等5大新品上市，更有指定商品最高直降1,000元、最有感的滿額贈禮與買到賺到的組合套裝。

同時，為了慶祝小米之家台北行天宮店5週年生日，特別於8月17日至8月22日期間門市營業時間延長至晚上8點，且「小米10週年感恩慶」狂歡季促銷活動單店獨家延長至8月23日，除了指定商品直降外，還能兌換小米商城App線上積分獲取小米之家專屬優惠券。