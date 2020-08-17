快訊

今國內新增一境外移入！10多歲少年美返台探親居家檢疫期間確診

直播／新冠肺炎再增1例境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

台灣虎行推情人節攜手飛解封後送機票 分手就不送

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導

迎接七夕情人節，台灣虎航與KKday推出「2020 攜手起飛 這就示愛」兩人同行微旅行浪漫空中之旅，除了要求兩人同行外，待未來邊界解封後，還會送出2張台灣虎航不限航點來回機票，但前提是，參與本活動的兩人要一起兌換並全程同行，不可單張兌換也不可換人兌換，否則就視同放棄。

台灣虎航表示，「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行，行程中充滿愛的氛圍，除邀請戀人同行放閃曬恩愛外，甫結婚的小夫妻，或是結婚多年的老夫老妻，甚或是已昇華為室友關係的，平時愛在心底口難開的話，台灣虎航也可以協助幫忙進行愛的告白，讓彼此能夠放膽大聲說愛。機內也將提供甜點，搭配珈琲鑑定士精品咖啡，讓兩人享受悠閒的空中浪漫下午茶，讓機內的甜蜜氛圍到達頂點。

台灣虎航表示，「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行兩人同行價為2萬520元，共推出8月22日及8月25日兩個航班，班編號為IT-2020(愛你愛你)，預計於下午15:30自桃園機場起飛；下午18:00回到桃園機場。行程內容除了包括飛行體驗之雙人機票外，還送超值飯店好禮三選一。

其中包括，台北六福萬怡酒店行政套房含貴賓廳住宿一晚、台北晶華酒店住宿一晚加基隆網美一日遊或君悅酒店寶艾西餐廳浪漫求婚桌晚餐，一次包辦虎迷們從高空到陸地的情人節節目。

此外，活動中也將鼓勵戀人們大方示愛，KKday除加碼贈送愛情見證一座之外，還能用文字在未來明信片上寫下告白，由KKday協助從日本或韓國寄回給心愛的他/她。而在航程中只要合影透過拍立得拍下愛的見證，即可獲得未來邊境開放後一年內效期台灣虎航不限航點來回機票2張(且僅限本次活動同行的兩人本人於未來兌換使用)；好康當然不只有這樣，若是搭乘本航班後，愛侶順利結為連理，且還有了愛的結晶，則台灣虎航將再加碼，一併提供2歲以下的嬰兒票，讓全家能一起出遊寫下美好回憶。

本次的機上免稅品也將提供情侶對錶或是適合表達情意的飾品配件，旅客亦可於機上採購免稅品，全面可享75折起之優惠(菸品、部份特價商品除外)，來不及準備情人節禮物的，台灣虎航機上一次備妥。

本超值限定行程將於今(17)日下午14:00起於KKday上開放銷售(www.kkday.com/zh-tw/product/102557)，席次有限、要買要快，為心愛的他/她留下最難忘、最與眾不同的慶祝方式。

台灣虎航 桃園機場 酒店

延伸閱讀

義大利解封後地中海郵輪首航 登船前全員量體溫

法國新冠肺炎新增確診3310例 連續4天解封後新高

長榮「類出國」航班再度起飛 超狂機長天空畫「讚」

金正恩換總理「治水患」？ 疫情下宣布開城解封

相關新聞

探索古羅馬建築形貌 羅馬式建築解釋中心

Spaceworkers 是一間位於葡萄牙北部城市帕雷德斯的建築設計工作室，由現任創意總監Henrique Marques 和Rui Dinis 以及其財務總監Carla Duarte 所創立...

全台唯一賽車旅店 麗寶賽車主題旅店開始試營運

麗寶渡假區有雙樂園，馬拉灣、探索世界、麗寶福容大飯店、以及OUTLET MALL和國際賽車場，現在加入生力軍，全新落成的...

影／梵克雅寶Perlée迎來全新戒指 藝術家短片超療癒

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以渾圓金珠為創作基本元素的Perlée系列，本質中帶著珠子淘氣俏皮的一面。今年迎來全新的戒指作品，融入1948年專利經典Tartelette戒指的精雕線條，共有黃K金、白 K金與玫瑰金三種材質鑲鑽的選擇。同時也邀請三位視覺藝術家Clement Chia、Friedrich Neumann與Arthur Hoffner攜手合作打造短片與視覺形象，以簡約細緻的風格演繹Perlée愉悅俏皮的格調。

七夕吃和牛！樂軒4餐廳推情人餐　加贈沙瓦增添微醺感

隨著七夕將至，樂軒旗下的4間餐廳，自8月21日至8月25日期間，推出一系列情人節方案，包括有織姬彥星套餐、七夕限定套餐等不同的組合，並依照方案不同，還有清酒加購優惠、免費贈送沙瓦等優惠，增添浪漫夜的微醺感。

徐睿知腳踝戴手鐲好性感！豹紋裝飾高跟鞋秋冬超流行

人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》即便已完結，但女主角徐睿知的關注度還是不減。向來善於駕馭各種造型的她最近穿上白T配牛仔褲，還搭了一副眼鏡配高馬尾展現學生氣質，看起來超減齡。不過腳上的高跟鞋藏不住性感，點綴的豹紋還散發狂野風，輕鬆為整身穿搭增添帥氣個性。

勞力士助表演藝術家！世界級恆動音樂會線上免費分享

新冠疫情影響全球人類的生活。為避免大型聚會造成群聚感染，表演藝術受到極大的影響。長期贊助全球各地不同類型音樂活動的鐘表品...

愛買水湳店8月18日試賣 連7天中衛夢幻色口罩接力登場

愛買量販台中地區第3家分店「愛買水湳店」將於8月18日起全館開放試賣，除了在試賣首日早上8點半推出限量300份活力早餐免費贈之外，更連續7天限定時段開賣醫療口罩，中衛搶手夢幻新色「月河晨曦」也會在試賣首日和試賣首周末（8/22、8/23）限量推出販售。

《阿政與愛莉》結婚百週年限量酒 搶翻天！

日本NHK連續劇《阿政與愛莉》，將「日本威士忌之父」竹鶴政孝與來自蘇格蘭的妻子Rita的奮鬥歷程搬上螢幕，也讓竹鶴政孝在北海道余市建立的「余市蒸餾所」，以及所創立的「NIKKA WHISKY（一甲威士忌）」品牌，更廣為人知。

當旅行網美必須擁有！少女心滿滿的米奇米妮首飾收納盒

把握夏季的輕鬆時光，在全台各地短期旅行的現代人，少不了處處都拍照打卡、上傳分享美照，因此旅行期間除了穿著舒適，打扮也不能太馬乎，配戴珠寶首飾就成了可以立刻為造型加分的絕妙秘訣！不過首飾珠寶雖然輕巧，但如何在旅行中收納？長期與迪士尼授權合作的日本珠寶品牌K.UNO，推出可愛米奇＆米妮圖樣的K.UNO原創設計迷你尺寸旅行珠寶盒，除了提供完美的收納，可愛的造型也為旅行的心情大大加分。

到恆春 探台灣最後桃花源

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之九「台灣最後的桃花源─恆春半島」，將帶旅人體驗陶淵明筆下的桃花源記，描繪出自...

有機、生物動力法、自然酒 差別在哪裡？

有些人的體質比較敏感，對硫化物過敏，喝了葡萄酒經常會出現酒疹、頭痛等現象；這時候便會有人建議體質敏感的酒友，盡量選擇「有...

電子書版AirDrop？mooInk Pro傳檔App雙平台正式上架

在這個什麼都透過雲端存取、無線傳輸的時代，若還有服務只能透過實體線材傳輸，那就太落漆了。Readmoo讀墨電子書近期宣布...

熱門新聞

一張圖看天氣 下周北部熱爆中南部要防午後大雨

萬元名牌墨鏡好市多賣場3千有找 網暴動：包色帶走

呂宋島熱帶低壓 最快後天生成第七號颱風「無花果」

唐綺陽星座運勢週報：處女別太控制狂 雙子實力將被看見

中午前防曬防中暑 新竹以南午後恐有「大雷雨」發生

7-ELEVEN新增郵局便利包24小時寄件服務 小包裹最划算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。