全台唯一賽車旅店 麗寶賽車主題旅店開始試營運

麗寶渡假區有雙樂園，馬拉灣、探索世界、麗寶福容大飯店、以及OUTLET MALL和國際賽車場，現在加入生力軍，全新落成的「麗寶賽車主題旅店（T11 Hotel、T12 Hotel）」，即日起試營運接受預約訂房；麗寶集團斥資6億多，整體設計以「賽車及運動」為主軸，近半數房間都可看到賽車，俯瞰G2賽道的壯觀。

旅店的命名是依飯店基地位於麗寶國際賽車場G2賽道之「第11及第12個過彎處」，取名T11、T12（T為TURN縮寫），飯店CI設計以紅、黑色為主，右側則以賽車場內的「路沿石」作為速度與能量的象徵；全館的指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與往前行的意涵。

房間內部設計充滿運動元素，可直接觀看賽車馳騁，連備品都是賽道包裝，房間設計，賽車飯店早餐也是一大特色，參考運動員的餐盤設計，依每個人的運動強度（低、中、高），從穀類、蛋白質、蔬果類，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量的早餐熱量。

例如以正常體重的上班族群來說，早餐建議約600到650卡的熱量，食材比例分配為，穀物類25%、蛋白質25%、蔬果類50%，實際依個人需求不同，可依國民健康署公佈計算每日建議攝取熱量，有專業營養師把關，讓旅客舒適住，健康吃。