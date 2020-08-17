全台唯一賽車旅店 麗寶賽車主題旅店開始試營運
麗寶渡假區有雙樂園，馬拉灣、探索世界、麗寶福容大飯店、以及OUTLET MALL和國際賽車場，現在加入生力軍，全新落成的「麗寶賽車主題旅店（T11 Hotel、T12 Hotel）」，即日起試營運接受預約訂房；麗寶集團斥資6億多，整體設計以「賽車及運動」為主軸，近半數房間都可看到賽車，俯瞰G2賽道的壯觀。
旅店的命名是依飯店基地位於麗寶國際賽車場G2賽道之「第11及第12個過彎處」，取名T11、T12（T為TURN縮寫），飯店CI設計以紅、黑色為主，右側則以賽車場內的「路沿石」作為速度與能量的象徵；全館的指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與往前行的意涵。
房間內部設計充滿運動元素，可直接觀看賽車馳騁，連備品都是賽道包裝，房間設計，賽車飯店早餐也是一大特色，參考運動員的餐盤設計，依每個人的運動強度（低、中、高），從穀類、蛋白質、蔬果類，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量的早餐熱量。
例如以正常體重的上班族群來說，早餐建議約600到650卡的熱量，食材比例分配為，穀物類25%、蛋白質25%、蔬果類50%，實際依個人需求不同，可依國民健康署公佈計算每日建議攝取熱量，有專業營養師把關，讓旅客舒適住，健康吃。
麗寶賽車主題旅店表示，渡假區離台中航空站與高鐵台中站，只25分鐘車程，麗寶看好國旅人潮。飯店客層主攻來賽車場辦理賽道日活動的「車商及車友車迷們」，以及「小資輕旅行」客群，全館230間客房，11種房型，括半數擁有景觀陽台的客房，直接俯瞰賽道，客房設計結合籃球、足球、衝浪、賽車等特色風格，適合全年齡層，即日起首推「麗寶賽車駕期」住房活動，平日傳奇客房3999元起，含能量早餐2客、賽車場VR單項設施2次或天空之夢和摩天輪搭乘券2張擇一，訂房專線04-23696888。
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