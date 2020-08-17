影／梵克雅寶Perlée迎來全新戒指 藝術家短片超療癒

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以渾圓金珠為創作基本元素的Perlée系列，本質中帶著珠子淘氣俏皮的一面。今年迎來全新的戒指作品，融入1948年專利經典Tartelette戒指的精雕線條，共有黃K金、白 K金與玫瑰金三種材質鑲鑽的選擇。同時也邀請三位視覺藝術家Clement Chia、Friedrich Neumann與Arthur Hoffner攜手合作打造短片與視覺形象，以簡約細緻的風格演繹Perlée愉悅俏皮的格調。

Perlée系列新作的誕生，要拉回Perlée還未誕生前的1948年。當時梵克雅寶推出一款戒指，黃金戒身以刻紋線條裝飾橢圓輪廓，微拱的表面鋪鑲鑽石，彷彿融合經典的圖章戒指（Signet ring）與傳統餐桌上百年金雕工藝的刻紋線條。這款戒指於次年獲專利保護，於1950年易名為Tartelette，掀起長達十年的珠寶風潮，更以圓形、長方、螺旋等形態演繹出多個款式，是現代珠寶（Modern Jewelry）的代表作之一。橢圓形刻紋線條日後更出現在其他珠寶的金屬結構上，甚至打火機、粉盒及香水瓶等配飾上。

全新的Perlée diamonds pavé戒指融入Tartelette戒指獨特的外型，鑲鑽拱頂周圍環繞Perlée經典金珠，金珠線條向下延伸成橢圓形刻紋線條。每枚戒指都錯落鑲嵌37顆大小各異、共重2.28克拉的精選美鑽於拱頂上，鏤空金質結構讓光線穿透，是高級珠寶傳統手筆。

這次為Perlée系列創作短片的當代藝術家作品，動畫設計創意總監Clement Chia讓Perlée couleurs可轉換式長項鍊和Perlée diamond戒指在旋轉與擺盪之間幻化光與色彩。電腦插畫家兼動畫師Friedrich Neumann選擇以圓珠帶出球體與Perlée clovers手鐲和Perlée couleurs吊墜及指間戒等珠寶之間的互動。風格介於雕塑與設計之間的Arthur Hoffner，則以Perlée couleurs手鐲和Perlée四葉幸運圖騰吊墜體現平衡、傳遞時間靜止的感覺。