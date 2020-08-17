快訊

今國內新增一境外移入！10多歲少年美返台探親居家檢疫期間確診

直播／新冠肺炎再增1例境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

影／梵克雅寶Perlée迎來全新戒指 藝術家短片超療癒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Perlée推出全新戒指作品與藝術家的形象短片。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée推出全新戒指作品與藝術家的形象短片。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以渾圓金珠為創作基本元素的Perlée系列，本質中帶著珠子淘氣俏皮的一面。今年迎來全新的戒指作品，融入1948年專利經典Tartelette戒指的精雕線條，共有黃K金、白 K金與玫瑰金三種材質鑲鑽的選擇。同時也邀請三位視覺藝術家Clement Chia、Friedrich Neumann與Arthur Hoffner攜手合作打造短片與視覺形象，以簡約細緻的風格演繹Perlée愉悅俏皮的格調。

Perlée系列新作的誕生，要拉回Perlée還未誕生前的1948年。當時梵克雅寶推出一款戒指，黃金戒身以刻紋線條裝飾橢圓輪廓，微拱的表面鋪鑲鑽石，彷彿融合經典的圖章戒指（Signet ring）與傳統餐桌上百年金雕工藝的刻紋線條。這款戒指於次年獲專利保護，於1950年易名為Tartelette，掀起長達十年的珠寶風潮，更以圓形、長方、螺旋等形態演繹出多個款式，是現代珠寶（Modern Jewelry）的代表作之一。橢圓形刻紋線條日後更出現在其他珠寶的金屬結構上，甚至打火機、粉盒及香水瓶等配飾上。

全新的Perlée diamonds pavé戒指融入Tartelette戒指獨特的外型，鑲鑽拱頂周圍環繞Perlée經典金珠，金珠線條向下延伸成橢圓形刻紋線條。每枚戒指都錯落鑲嵌37顆大小各異、共重2.28克拉的精選美鑽於拱頂上，鏤空金質結構讓光線穿透，是高級珠寶傳統手筆。

這次為Perlée系列創作短片的當代藝術家作品，動畫設計創意總監Clement Chia讓Perlée couleurs可轉換式長項鍊和Perlée diamond戒指在旋轉與擺盪之間幻化光與色彩。電腦插畫家兼動畫師Friedrich Neumann選擇以圓珠帶出球體與Perlée clovers手鐲和Perlée couleurs吊墜及指間戒等珠寶之間的互動。風格介於雕塑與設計之間的Arthur Hoffner，則以Perlée couleurs手鐲和Perlée四葉幸運圖騰吊墜體現平衡、傳遞時間靜止的感覺。

梵克雅寶Perlée diamonds pavé戒指，白K金鑲嵌鑽石，67萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée diamonds pavé戒指，白K金鑲嵌鑽石，67萬元。圖／梵克雅寶提供
Arthur Hoffner以Perlée四葉幸運圖騰吊墜為主角的視覺形象。圖／梵克雅寶提供
Arthur Hoffner以Perlée四葉幸運圖騰吊墜為主角的視覺形象。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée diamonds pavé戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée diamonds pavé戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Clement Chia的創作圍繞Perlée couleurs可轉換式長項鍊。圖／梵克雅寶提供
Clement Chia的創作圍繞Perlée couleurs可轉換式長項鍊。圖／梵克雅寶提供
Clement Chia的創作圍繞Perlée diamond戒指。圖／梵克雅寶提供
Clement Chia的創作圍繞Perlée diamond戒指。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée diamonds pavé戒指，黃K金鑲嵌鑽石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée diamonds pavé戒指，黃K金鑲嵌鑽石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Arthur Hoffner以Perlée couleurs手鐲為主角的視覺形象。圖／梵克雅寶提供
Arthur Hoffner以Perlée couleurs手鐲為主角的視覺形象。圖／梵克雅寶提供
Friedrich Neumann呈獻Perlée clovers手鐲。圖／梵克雅寶提供
Friedrich Neumann呈獻Perlée clovers手鐲。圖／梵克雅寶提供
Friedrich Neumann呈獻Perlée couleurs吊墜及指間戒。圖／梵克雅寶提供
Friedrich Neumann呈獻Perlée couleurs吊墜及指間戒。圖／梵克雅寶提供

珠寶 動畫 藝術家

延伸閱讀

勞力士助表演藝術家！世界級恆動音樂會線上免費分享

雕像太逼真！妻3年前車禍離世 「睜眼坐沙發」家人以為重生

旅英台灣藝術家線上聯展 以語言反思移民認同

曾之喬霸氣！喜歡的珠寶自己買 就是不向老公開口

相關新聞

探索古羅馬建築形貌 羅馬式建築解釋中心

Spaceworkers 是一間位於葡萄牙北部城市帕雷德斯的建築設計工作室，由現任創意總監Henrique Marques 和Rui Dinis 以及其財務總監Carla Duarte 所創立...

全台唯一賽車旅店 麗寶賽車主題旅店開始試營運

麗寶渡假區有雙樂園，馬拉灣、探索世界、麗寶福容大飯店、以及OUTLET MALL和國際賽車場，現在加入生力軍，全新落成的...

影／梵克雅寶Perlée迎來全新戒指 藝術家短片超療癒

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以渾圓金珠為創作基本元素的Perlée系列，本質中帶著珠子淘氣俏皮的一面。今年迎來全新的戒指作品，融入1948年專利經典Tartelette戒指的精雕線條，共有黃K金、白 K金與玫瑰金三種材質鑲鑽的選擇。同時也邀請三位視覺藝術家Clement Chia、Friedrich Neumann與Arthur Hoffner攜手合作打造短片與視覺形象，以簡約細緻的風格演繹Perlée愉悅俏皮的格調。

七夕吃和牛！樂軒4餐廳推情人餐　加贈沙瓦增添微醺感

隨著七夕將至，樂軒旗下的4間餐廳，自8月21日至8月25日期間，推出一系列情人節方案，包括有織姬彥星套餐、七夕限定套餐等不同的組合，並依照方案不同，還有清酒加購優惠、免費贈送沙瓦等優惠，增添浪漫夜的微醺感。

徐睿知腳踝戴手鐲好性感！豹紋裝飾高跟鞋秋冬超流行

人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》即便已完結，但女主角徐睿知的關注度還是不減。向來善於駕馭各種造型的她最近穿上白T配牛仔褲，還搭了一副眼鏡配高馬尾展現學生氣質，看起來超減齡。不過腳上的高跟鞋藏不住性感，點綴的豹紋還散發狂野風，輕鬆為整身穿搭增添帥氣個性。

勞力士助表演藝術家！世界級恆動音樂會線上免費分享

新冠疫情影響全球人類的生活。為避免大型聚會造成群聚感染，表演藝術受到極大的影響。長期贊助全球各地不同類型音樂活動的鐘表品...

愛買水湳店8月18日試賣 連7天中衛夢幻色口罩接力登場

愛買量販台中地區第3家分店「愛買水湳店」將於8月18日起全館開放試賣，除了在試賣首日早上8點半推出限量300份活力早餐免費贈之外，更連續7天限定時段開賣醫療口罩，中衛搶手夢幻新色「月河晨曦」也會在試賣首日和試賣首周末（8/22、8/23）限量推出販售。

《阿政與愛莉》結婚百週年限量酒 搶翻天！

日本NHK連續劇《阿政與愛莉》，將「日本威士忌之父」竹鶴政孝與來自蘇格蘭的妻子Rita的奮鬥歷程搬上螢幕，也讓竹鶴政孝在北海道余市建立的「余市蒸餾所」，以及所創立的「NIKKA WHISKY（一甲威士忌）」品牌，更廣為人知。

當旅行網美必須擁有！少女心滿滿的米奇米妮首飾收納盒

把握夏季的輕鬆時光，在全台各地短期旅行的現代人，少不了處處都拍照打卡、上傳分享美照，因此旅行期間除了穿著舒適，打扮也不能太馬乎，配戴珠寶首飾就成了可以立刻為造型加分的絕妙秘訣！不過首飾珠寶雖然輕巧，但如何在旅行中收納？長期與迪士尼授權合作的日本珠寶品牌K.UNO，推出可愛米奇＆米妮圖樣的K.UNO原創設計迷你尺寸旅行珠寶盒，除了提供完美的收納，可愛的造型也為旅行的心情大大加分。

到恆春 探台灣最後桃花源

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之九「台灣最後的桃花源─恆春半島」，將帶旅人體驗陶淵明筆下的桃花源記，描繪出自...

有機、生物動力法、自然酒 差別在哪裡？

有些人的體質比較敏感，對硫化物過敏，喝了葡萄酒經常會出現酒疹、頭痛等現象；這時候便會有人建議體質敏感的酒友，盡量選擇「有...

電子書版AirDrop？mooInk Pro傳檔App雙平台正式上架

在這個什麼都透過雲端存取、無線傳輸的時代，若還有服務只能透過實體線材傳輸，那就太落漆了。Readmoo讀墨電子書近期宣布...

熱門新聞

一張圖看天氣 下周北部熱爆中南部要防午後大雨

萬元名牌墨鏡好市多賣場3千有找 網暴動：包色帶走

呂宋島熱帶低壓 最快後天生成第七號颱風「無花果」

唐綺陽星座運勢週報：處女別太控制狂 雙子實力將被看見

中午前防曬防中暑 新竹以南午後恐有「大雷雨」發生

7-ELEVEN新增郵局便利包24小時寄件服務 小包裹最划算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。