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七夕吃和牛！樂軒4餐廳推情人餐　加贈沙瓦增添微醺感

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
樂軒「七夕限定套餐」中的金磚牛舌。圖／樂軒提供
樂軒「七夕限定套餐」中的金磚牛舌。圖／樂軒提供

隨著七夕將至，樂軒旗下的4間餐廳，自8月21日至8月25日期間，推出一系列情人節方案，包括有織姬彥星套餐、七夕限定套餐等不同的組合，並依照方案不同，還有清酒加購優惠、免費贈送沙瓦等優惠，增添浪漫夜的微醺感。

位於台北晶華酒店內的樂軒和牛割烹，本次選用日本A5和牛、澳洲9+純血黑毛和牛、波士頓龍蝦、北海道海膽等食材，以日本的牛郎織女為名，推出「織姬彥星套餐」。套餐採用11道式的料理，以日式職人手法，設計有心連心、天之川、星空、心之河等菜餚。其中「天之川」是將日本A5和牛臀肉以金澤鄉土料理「治部煮」的方式呈現，再搭配米茄、栗子南瓜、秋葵的時蔬享用。而「星空」則是爐烤至5分熟的A5和牛紐約客厚切，佐以甘甜的紫地瓜泥，增添七夕浪漫感。套餐每人3,800元，可享清酒十四代每杯520元的加購優惠。

樂軒台中店、仁愛店與松阪亭，則是於七夕活動期間推出「七夕限定套餐」，匯聚日本松阪伊藤A5和牛、兵庫縣最優秀賞A5和牛、北海道A5和牛及澳洲9+等4個產地的不同部位和牛，依照不同技法調理上桌。例如澳洲9+和牛選用厚切的舌根，碳烤至金黃後，再鋪上金箔，帶來情比金堅的寓意。其他還有松阪伊藤A5和牛姿切、姬路和牛厚切牛排、北海道A5和牛薄切肋眼等呈現，另附義式生牛肉、和牛腱子心拌麵、老母雞高湯野菜煮等等副餐，每人4,400元，另贈每人一杯臺虎精釀檸檬沙瓦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂軒和牛割烹以日本A5和牛、澳洲9+純血黑毛和牛等食材，推出「織姬彥星套餐」。圖／樂軒提供
樂軒和牛割烹以日本A5和牛、澳洲9+純血黑毛和牛等食材，推出「織姬彥星套餐」。圖／樂軒提供

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