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徐睿知腳踝戴手鐲好性感！豹紋裝飾高跟鞋秋冬超流行

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
徐睿知穿Giuseppe Zanotti秋冬系列水晶豹紋繫帶高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
徐睿知穿Giuseppe Zanotti秋冬系列水晶豹紋繫帶高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供

人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》即便已完結，但女主角徐睿知的關注度還是不減。向來善於駕馭各種造型的她最近穿上白T配牛仔褲，還搭了一副眼鏡配高馬尾展現學生氣質，看起來超減齡。不過腳上的高跟鞋藏不住性感，點綴的豹紋還散發狂野風，輕鬆為整身穿搭增添帥氣個性。

徐睿知腳上的鞋是出自女星愛牌—義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti秋冬系列，腳踝處用了水晶裝飾的扣帶，像是為腳踝戴上手鐲，閃耀霸氣，再加上豹紋的細繫帶與鞋底，完美融合奢華與野性美。

另一品牌Jimmy Choo今年早秋也有多款豹紋元素新鞋，當中還以馬毛呈現柔順質感。像是REE尖頭平底鞋、RENE 65高跟鞋和REON 65高跟涼鞋等，都運用了豹紋裝飾馬毛材質帶出狂野個性，其中有拼接漆皮鞋頭的雙色設計或是加上JC墜飾的小點綴都提升了鞋款的變化度，怎麼搭都很帥。

REON 65馬毛豹紋高跟涼鞋。圖／Jimmy Choo提供
REON 65馬毛豹紋高跟涼鞋。圖／Jimmy Choo提供
徐睿知穿Giuseppe Zanotti秋冬系列水晶豹紋繫帶高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
徐睿知穿Giuseppe Zanotti秋冬系列水晶豹紋繫帶高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
REE馬毛豹紋尖頭平底鞋，30,800元。圖／Jimmy Choo提供
REE馬毛豹紋尖頭平底鞋，30,800元。圖／Jimmy Choo提供
水晶豹紋繫帶高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
水晶豹紋繫帶高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
RENE 65馬毛豹紋高跟鞋，30,800元。圖／Jimmy Choo提供
RENE 65馬毛豹紋高跟鞋，30,800元。圖／Jimmy Choo提供

高跟鞋 義大利 品牌

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