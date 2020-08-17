聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐睿知腳踝戴手鐲好性感！豹紋裝飾高跟鞋秋冬超流行
人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》即便已完結，但女主角徐睿知的關注度還是不減。向來善於駕馭各種造型的她最近穿上白T配牛仔褲，還搭了一副眼鏡配高馬尾展現學生氣質，看起來超減齡。不過腳上的高跟鞋藏不住性感，點綴的豹紋還散發狂野風，輕鬆為整身穿搭增添帥氣個性。
徐睿知腳上的鞋是出自女星愛牌—義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti秋冬系列，腳踝處用了水晶裝飾的扣帶，像是為腳踝戴上手鐲，閃耀霸氣，再加上豹紋的細繫帶與鞋底，完美融合奢華與野性美。
另一品牌Jimmy Choo今年早秋也有多款豹紋元素新鞋，當中還以馬毛呈現柔順質感。像是REE尖頭平底鞋、RENE 65高跟鞋和REON 65高跟涼鞋等，都運用了豹紋裝飾馬毛材質帶出狂野個性，其中有拼接漆皮鞋頭的雙色設計或是加上JC墜飾的小點綴都提升了鞋款的變化度，怎麼搭都很帥。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言