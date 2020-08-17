徐睿知腳踝戴手鐲好性感！豹紋裝飾高跟鞋秋冬超流行

人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》即便已完結，但女主角徐睿知的關注度還是不減。向來善於駕馭各種造型的她最近穿上白T配牛仔褲，還搭了一副眼鏡配高馬尾展現學生氣質，看起來超減齡。不過腳上的高跟鞋藏不住性感，點綴的豹紋還散發狂野風，輕鬆為整身穿搭增添帥氣個性。

徐睿知腳上的鞋是出自女星愛牌—義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti秋冬系列，腳踝處用了水晶裝飾的扣帶，像是為腳踝戴上手鐲，閃耀霸氣，再加上豹紋的細繫帶與鞋底，完美融合奢華與野性美。