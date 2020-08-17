勞力士助表演藝術家！世界級恆動音樂會線上免費分享

新冠疫情影響全球人類的生活。為避免大型聚會造成群聚感染，表演藝術受到極大的影響。長期贊助全球各地不同類型音樂活動的鐘表品牌勞力士（ROLEX），啟動襄助計劃以協助音樂家及歌唱家度過這段艱難的時間。共三場勞力士「恒動音樂」（Perpetual Music）音樂會將分別於2020年8月21日起至9月初在義大利、德國及法國登場，音樂會也將透過medici.tv提供的免費串流媒體服務播出，讓全球180多個國家的數十億觀眾於十月底前皆可共同參與，欣賞世界級的頂尖藝術演出。

約百位工作和生活都受到疫情影響的藝術家將在這三場音樂會中登台演出，所有參與音樂會的藝術家也都將獲得相應的報酬。其中秘魯男高音胡安迪亞戈佛瑞茲（Juan Diego Flórez）、抒情男高音羅蘭費亞松（Rolando Villazón）與歌劇表演藝術家頌雅詠切娃（Sonya Yoncheva）等三位勞力士代言人，更是從一開始便一直積極響應這項計劃。法國小提琴家雷諾卡普頌（Renaud Capuçon）亦參與促成巴黎的音樂會。

三場音樂會依序為：8月21日（五）胡安迪亞戈佛瑞茲與管弦樂團於義大利貝沙羅羅西尼劇院（Teatro Rossini）的演出，頌雅詠切娃將於9月1日（二）於柏林國家歌劇院（Berlin Staatsoper）獨唱，9月3日（四）於巴黎國家歌劇院 （Opéra national de Paris）則有羅蘭費亞松與雷諾卡普頌聯手演繹巴洛克音樂及室樂曲目。