快訊

若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

勞力士助表演藝術家！世界級恆動音樂會線上免費分享

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
共三場勞力士「恒動音樂」（Perpetual Music）音樂會將分別於2020年8月21日起至9月初在義大利、德國及法國登場，協助受疫情影響的表演藝術家。圖／勞力士提供
共三場勞力士「恒動音樂」（Perpetual Music）音樂會將分別於2020年8月21日起至9月初在義大利、德國及法國登場，協助受疫情影響的表演藝術家。圖／勞力士提供

新冠疫情影響全球人類的生活。為避免大型聚會造成群聚感染，表演藝術受到極大的影響。長期贊助全球各地不同類型音樂活動的鐘表品牌勞力士（ROLEX），啟動襄助計劃以協助音樂家及歌唱家度過這段艱難的時間。共三場勞力士「恒動音樂」（Perpetual Music）音樂會將分別於2020年8月21日起至9月初在義大利、德國及法國登場，音樂會也將透過medici.tv提供的免費串流媒體服務播出，讓全球180多個國家的數十億觀眾於十月底前皆可共同參與，欣賞世界級的頂尖藝術演出。

約百位工作和生活都受到疫情影響的藝術家將在這三場音樂會中登台演出，所有參與音樂會的藝術家也都將獲得相應的報酬。其中秘魯男高音胡安迪亞戈佛瑞茲（Juan Diego Flórez）、抒情男高音羅蘭費亞松（Rolando Villazón）與歌劇表演藝術家頌雅詠切娃（Sonya Yoncheva）等三位勞力士代言人，更是從一開始便一直積極響應這項計劃。法國小提琴家雷諾卡普頌（Renaud Capuçon）亦參與促成巴黎的音樂會。

三場音樂會依序為：8月21日（五）胡安迪亞戈佛瑞茲與管弦樂團於義大利貝沙羅羅西尼劇院（Teatro Rossini）的演出，頌雅詠切娃將於9月1日（二）於柏林國家歌劇院（Berlin Staatsoper）獨唱，9月3日（四）於巴黎國家歌劇院 （Opéra national de Paris）則有羅蘭費亞松與雷諾卡普頌聯手演繹巴洛克音樂及室樂曲目。

「我們也希望通過這項計劃讓音樂融入日常生活，為人們帶來慰藉與鼓勵。」勞力士傳訊與形象總監阿諾博特斯（Arnaud Boetsch）表示：「受疫情影響的非常時期，音樂家面臨著觀眾流失及收入下降的困境。」除了這三場恆動音樂會，勞力士亦資助紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）受疫情影響的藝術家。

法國知名小提琴家雷諾卡普頌（Renaud Capuçon）。圖／勞力士提供
法國知名小提琴家雷諾卡普頌（Renaud Capuçon）。圖／勞力士提供
勞力士代言人羅蘭費亞松（Rolando Villazón）。圖／勞力士提供
勞力士代言人羅蘭費亞松（Rolando Villazón）。圖／勞力士提供
勞力士代言人胡安迪亞戈佛瑞茲（Juan Diego Flórez）。圖／勞力士提供
勞力士代言人胡安迪亞戈佛瑞茲（Juan Diego Flórez）。圖／勞力士提供
勞力士代言人頌雅詠切娃（Sonya Yoncheva）。圖／勞力士提供
勞力士代言人頌雅詠切娃（Sonya Yoncheva）。圖／勞力士提供

音樂會 國家歌劇院 疫情 藝術家 樂團 新冠肺炎

延伸閱讀

影／王功漁火節相約明年見 光影燈季到9月13日

另類地域限定！美DJ線上演唱會 小區域收費試水溫

四鋼琴齊彈 葉綠娜、魏樂富率好手重現巴赫鍵盤協奏曲

竹圍漁港周末音樂會 欣賞豬鼻子沙灘、桃園版天空之鏡

相關新聞

探索古羅馬建築形貌 羅馬式建築解釋中心

Spaceworkers 是一間位於葡萄牙北部城市帕雷德斯的建築設計工作室，由現任創意總監Henrique Marques 和Rui Dinis 以及其財務總監Carla Duarte 所創立...

勞力士助表演藝術家！世界級恆動音樂會線上免費分享

新冠疫情影響全球人類的生活。為避免大型聚會造成群聚感染，表演藝術受到極大的影響。長期贊助全球各地不同類型音樂活動的鐘表品...

愛買水湳店8月18日試賣 連7天中衛夢幻色口罩接力登場

愛買量販台中地區第3家分店「愛買水湳店」將於8月18日起全館開放試賣，除了在試賣首日早上8點半推出限量300份活力早餐免費贈之外，更連續7天限定時段開賣醫療口罩，中衛搶手夢幻新色「月河晨曦」也會在試賣首日和試賣首周末（8/22、8/23）限量推出販售。

《阿政與愛莉》結婚百週年限量酒 搶翻天！

日本NHK連續劇《阿政與愛莉》，將「日本威士忌之父」竹鶴政孝與來自蘇格蘭的妻子Rita的奮鬥歷程搬上螢幕，也讓竹鶴政孝在北海道余市建立的「余市蒸餾所」，以及所創立的「NIKKA WHISKY（一甲威士忌）」品牌，更廣為人知。

當旅行網美必須擁有！少女心滿滿的米奇米妮首飾收納盒

把握夏季的輕鬆時光，在全台各地短期旅行的現代人，少不了處處都拍照打卡、上傳分享美照，因此旅行期間除了穿著舒適，打扮也不能太馬乎，配戴珠寶首飾就成了可以立刻為造型加分的絕妙秘訣！不過首飾珠寶雖然輕巧，但如何在旅行中收納？長期與迪士尼授權合作的日本珠寶品牌K.UNO，推出可愛米奇＆米妮圖樣的K.UNO原創設計迷你尺寸旅行珠寶盒，除了提供完美的收納，可愛的造型也為旅行的心情大大加分。

到恆春 探台灣最後桃花源

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之九「台灣最後的桃花源─恆春半島」，將帶旅人體驗陶淵明筆下的桃花源記，描繪出自...

有機、生物動力法、自然酒 差別在哪裡？

有些人的體質比較敏感，對硫化物過敏，喝了葡萄酒經常會出現酒疹、頭痛等現象；這時候便會有人建議體質敏感的酒友，盡量選擇「有...

電子書版AirDrop？mooInk Pro傳檔App雙平台正式上架

在這個什麼都透過雲端存取、無線傳輸的時代，若還有服務只能透過實體線材傳輸，那就太落漆了。Readmoo讀墨電子書近期宣布...

萬元名牌墨鏡好市多賣場3千有找 網暴動：包色帶走

經常逛好市多的消費者都知道，想要便宜入手精品太陽眼鏡，別忘了平常就要到賣場光學部挖寶！近日有眼尖網友發現，前幾年超夯的C...

連LV太子妃也愛！Tory Burch秋冬新翻蓋包典雅登場

這幾季許多時尚品牌輪番推出外型簡約復古的翻蓋包款，並以品牌Logo為翻蓋金屬扣設計，希望藉此打造一眼即可辨別的高度辨識度...

生物自然動力酒 Yangarra酒莊新年份開賣

近年來在國際上十分受到矚目的澳洲酒莊揚格拉（Yangarra），日前在國內發表全新年份酒款，也包括一款生物自然動力酒「揚...

結合東方紅線概念 agnès b.手鍊為你編織月老的祝福

台灣設計師聶永真近日與台北霞海城隍廟合作限量推出的「月下老人祈福香袋」兌換踴躍，在網路上也掀起熱議，正好也延續之前You...

熱門新聞

一張圖看天氣 下周北部熱爆中南部要防午後大雨

萬元名牌墨鏡好市多賣場3千有找 網暴動：包色帶走

呂宋島熱帶低壓 最快後天生成第七號颱風「無花果」

全台12縣市大雨特報！ 新竹以南至屏東慎防強降雨

中午前防曬防中暑 新竹以南午後恐有「大雷雨」發生

唐綺陽星座運勢週報：處女別太控制狂 雙子實力將被看見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。