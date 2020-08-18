募資破千萬的TIDY皮夾回來了！化身Light版輕巧回歸

為了創造更好的皮夾使用體驗，TIDY在去年推出了第一款植鞣長夾，強大的系統性收納功能及獨特質感，受到日韓消費者歡迎，更在台灣創下破千萬台幣的募資成績！今年化身Light版輕巧回歸，一次上架兩款外觀精簡、功能不減的《TIDY植鞣短夾》，募資活動已於今日在嘖嘖正式上線。

專屬「舊化」風格 回歸皮革質感關鍵

以皮革來說，相較於一般常見的鉻鞣，《TIDY植鞣短夾》使用的「植鞣」是最傳統、也是更耗時費工的一種皮革加工方式，用天然材料長時間浸泡而成，也僅有優質牛皮能經得起長時間的製程。植鞣通常不需要太多額外的塗飾，因此使用時間久了就會明顯看見專屬的「舊化」風格，色澤與光澤上都會逐漸呈現巧妙的經年變化，且表面輕微刮傷都可以迅速修復，這就是皮革最吸引人的魅力。

《TIDY植鞣短夾》保留了皮革原始的痕跡、紋路，搭配職人經典設計，呈現皮革最溫潤樸實的優雅質感。

圖／聯合數位文創 提供

最多達18個夾層 系統化收納再升級

TIDY這次一口氣推出兩款短夾，滿足不同需求，《Folio植鞣短夾》擁有最多18個夾層的超強收納功能，包含16個卡夾、1個鈔票夾、1個零錢包，且大幅度展開搭配鈕扣式設計，受到最多亞洲女性青睞；《Mini植鞣短夾》有10個夾層，較Folio更來的輕巧，包含7個卡夾、2個間隔夾層、1個零錢袋，拉鍊開口的設計也讓使用過程更方便俐落。兩款都使用植鞣皮革、YKK金屬拉鍊，質感與品質兼具，且都擁有外部卡夾設計，上班通勤、快速感應，使用體驗大大加分！

圖／聯合數位文創 提供

兩款短夾 六種個性 最強配件登場

皮夾是大家日常重要配件之一，《Folio植鞣短夾》及《Mini植鞣短夾》都有六種顏色做選擇，成熟氣息的沉穩棕、溫和大方的優雅杏、萬年百搭的經典黑、神秘高貴的深酒紅、隨性自在的午夜藍、低調時尚的復古綠，輕巧hold住各種場合！六種顏色都富有皮革自然的溫潤色澤，無論是上班、運動、聚會，都能突顯出最舒適的極簡風格。

圖／聯合數位文創 提供

因應行動支付趨勢，大家開始對於隨身物品更懂得精簡，包包的收納空間也逐漸縮小，更需要一個夠給力的皮夾，《TIDY植鞣短夾》已在「嘖嘖zeczec」群眾集資平台上架 https://bit.ly/2CWTrfa ，一起用短夾學習精簡，啟動美好的輕質感生活





TIDY植鞣短夾｜品味隨身 打造輕質感生活！

●募資期間｜2020.08.18 ~ 2020.10.02

●募資平台｜嘖嘖zeczec https://bit.ly/2CWTrfa

●團購社團｜ https://bit.ly/2ZKFLMZ

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