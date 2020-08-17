愛買水湳店8月18日試賣 連7天中衛夢幻色口罩接力登場

愛買量販台中地區第3家分店「愛買水湳店」將於8月18日起全館開放試賣，除了在試賣首日早上8點半推出限量300份活力早餐免費贈之外，更連續7天限定時段開賣醫療口罩，中衛搶手夢幻新色「月河晨曦」也會在試賣首日和試賣首周末（8/22、8/23）限量推出販售。

愛買量販成立30週年，決心深耕中部量販市場及看好台中「水湳經貿園區」穩定發展，繼台中復興店、豐原店後，第3家分店水湳店就選在一級戰區中清路上。占地3,000坪，總樓板面積12,000坪，樓層規劃為地下2層至地上5層，停車位400個，1、2樓為量販賣場，B1和3樓吸引餐飲、家居、藥妝、網路女裝等29個品牌進駐，全館店櫃業種餐飲占45%、生活家居占30%，滿足水湳商圈周邊8萬多戶家庭的日常需求，望將成為「水湳經貿園區」首家地方型購物中心。

愛買水湳店全館試賣期間祭出單店獨家會員滿額好禮，8月18日至9月2日HAPPY GO會員單筆消費滿499元，即贈雪柔金優質抽取式衛生紙1串（6包），限量5,000串；單筆滿988元則送「我是石虎托特包」1個，限量4,500個。看準中元買氣，更於首2週週末（8/22、8/23、8/29、8/30）推出會員日購活動，HAPPY GO會員「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，刷多家指定銀行再加碼送現金券。