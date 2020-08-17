愛買水湳店8月18日試賣 連7天中衛夢幻色口罩接力登場
愛買量販台中地區第3家分店「愛買水湳店」將於8月18日起全館開放試賣，除了在試賣首日早上8點半推出限量300份活力早餐免費贈之外，更連續7天限定時段開賣醫療口罩，中衛搶手夢幻新色「月河晨曦」也會在試賣首日和試賣首周末（8/22、8/23）限量推出販售。
愛買量販成立30週年，決心深耕中部量販市場及看好台中「水湳經貿園區」穩定發展，繼台中復興店、豐原店後，第3家分店水湳店就選在一級戰區中清路上。占地3,000坪，總樓板面積12,000坪，樓層規劃為地下2層至地上5層，停車位400個，1、2樓為量販賣場，B1和3樓吸引餐飲、家居、藥妝、網路女裝等29個品牌進駐，全館店櫃業種餐飲占45%、生活家居占30%，滿足水湳商圈周邊8萬多戶家庭的日常需求，望將成為「水湳經貿園區」首家地方型購物中心。
愛買水湳店全館試賣期間祭出單店獨家會員滿額好禮，8月18日至9月2日HAPPY GO會員單筆消費滿499元，即贈雪柔金優質抽取式衛生紙1串（6包），限量5,000串；單筆滿988元則送「我是石虎托特包」1個，限量4,500個。看準中元買氣，更於首2週週末（8/22、8/23、8/29、8/30）推出會員日購活動，HAPPY GO會員「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，刷多家指定銀行再加碼送現金券。
另外，愛買積極補貨口罩，水湳店8月18日至8月24日連續7日天天有3個時段限量開賣成人與兒童醫用級口罩50入盒裝，每日上午9點、下午3點及晚上7點準點販售口罩，中衛、康乃馨、匠心等口罩品牌接續登場，每人限購1盒，售完為止。中衛醫療口罩供應特殊色櫻桃紅、月河晨曦、天空藍、酷黑共4色，售價皆為300元。其中櫻桃紅每日限量販售，搶手夢幻新色月河晨曦則在愛買水湳店試賣首日和試賣首周末限量販售。除了供應醫用級盒裝口罩外，每日也有販售袋裝口罩，每人限購2包，中衛醫療「櫻花粉」袋裝口罩，3入裝售價39元，3M兒童醫用袋裝口罩，5入裝售價49元。
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