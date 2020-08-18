對南台灣的迷戀，就是用雙腳一步一步慢慢養成，越跑越愛…

跟著無敵熱愛台灣，用雙腳跑遍台灣山野美景、深入城鄉大路小徑，我跑故我在的台灣馬尾妹－雯雯，搶先大飽眼福，體驗「旗山美濃馬拉松」賽道魅力！

旗山蕉遊趣，Let´s Go！前進高雄後花園美濃小鎮

如果問我旗美馬最大特色除了好吃好玩，對初馬、好馬們來說還有什麼富有挑戰性的地方！？

我想那絕對是「賽道非常平坦」！因為非常平坦，對初馬跑者來說，完成度相對更好上腳！若是曾經跑過半馬的跑者，相信「旗美馬」絕對是今年挑戰全馬最適合賽道！而對好馬跑者最有挑戰的部分莫過於是大破PB的優質賽道！

開跑前總是體力充沛！精神飽滿！做好伸展和慢跑等賽前暖身，可幫助選手讓身體自然進入運動狀態。留意自己的節奏，穩定配速，絕對是完成馬拉松的不二法門！不失速，不掉速！盡情享受身體與風景的對話！

起(終)點：旗山體育場（武德殿）出發！確實暖身！蓄勢待發！

全台灣僅留存三座武德殿又以旗山武德殿造型最優美，原為日治時代發揚武術道德所建，所有木造部分皆以台灣檜木為材料，極為珍貴！

採傳統日本式寺殿式樣建築構造，不過由於日式廟堂多仿唐朝建築，故武德殿也具有相當濃厚的唐朝風格！

圖／聯合數位文創提供

臺灣宗教文化資產美濃廣善堂

廣善堂，2005年1月17日，客家委員會會同美濃鎮公所及地方人士來此會勘。同年此廟連同美濃舊橋登陸列為高雄縣歷史建築。跑經此鸞堂，稍作休息，放慢腳步細細品味全台灣最美，花磚數量最多的廟宇。

臺灣宗教文化資產美濃廣善堂。圖／聯合數位文創提供

美濃福美路山光秀麗 就像一幅幅山水畫

美濃福美路沿途都是農田，這樣的田園風光絕對是在大都市所看不到的！對我來說就像劉姥姥進大觀園一般充滿新奇！看什麼農作，都覺得新鮮可愛！

詢問當地居民得知，這條路上農作真的非常豐富，橙蜜番茄、樹豆、茄子、辣椒、水蓮等...應有盡有～到12月活動當天就來看看，冬天的美濃田上會是什麼作物風光！

美濃福美路山光秀麗 就像一幅幅山水畫。圖／聯合數位文創提供

美濃國王宮 客家人的精神信仰之一

美濃國王宮，主祀三山國王，陪祀神祉有地藏王、註生娘娘、土地公及北斗星君。據說可是非常靈驗！因遠近聞名，信眾多慕名前來為新購汽車「過火」討吉利，遂成為美濃名廟之一！

看我們後方的新車正在進行「過火」祈福，今年有添購新車想法的跑者們，不妨開著新車來參加高雄路跑盛事－「2020旗美馬」！

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樸實無華但卻幸福感十足的市井風光

這個光景若是在市區，鐵定是大樓林立的圓環！但在美濃，這裡是居民午後乘涼，交流訊息很重要的交誼廳呢！

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美濃也有一條綠色隧道，筆直平坦！跟上我！帶你跑！邊跑邊享受一整排樹木豎立街道兩旁，乘著微風、樹梢跳著舞、你我並肩跑在美濃小鎮市井風光上。

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如仙境般美到冒泡的美濃湖

美濃湖（原名中正湖水庫），日治時期，先民定居開墾後便順著地勢築湖蓄水。戰後於1956年，因蔣中正到訪美濃而改名中正湖，是全台灣唯一冠以人名的湖泊。2016年順應民意及觀光，而改名為美濃湖。沿路從美濃農田經過居民矮房再繞到湖畔奔馳，使人心胸為之開闊，美濃的百變風情著實讓人微醺！

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試跑體驗小插曲～跑到美濃湖時，不可忽略美濃湖旁的椰林大道，跑者跑過此地，可要加速通過，當心椰子偷襲喔(笑)！

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客家文化一隅－林春雨門樓

「菸草」曾經是美濃的經濟作物，昔日鄉間可是菸樓林立！而談到菸草，絕對會讓當地居民提起「菸草大王」林春雨先生。在全盛時期菸草種植面積高達十六甲、菸樓十棟，築高聳飛脊之門樓，在當時可是大戶富有人家的象徵！跑經此地，品味時空下的豪門建築，回味這段美濃真實故事！

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美濃文創中心結合歷史老建築、再造文化新基地的創意之最

美濃文創中心，前身為美濃警察分駐所。

2018年「搖籃咖啡」正式開幕，以文學、藝術、音樂為主軸，現場陳列知名作家經典好書，可自行取閱及購買，是我非常喜愛的文創結合古蹟建築之一！

推薦跑者可在活動結束後，來這裡走走，品味濃郁咖啡香，沉浸於藝術層次！

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美濃水橋在地自然美景－坐輪胎．穿水橋．天然水圳漂起來

美濃水橋橫跨美濃溪，附近居民可拾階而下漂洗衣物，在水橋頭有一座木製解說牌，內容為「炎炎夏日，乘渡水橋」。

夏季時節孩童們常鑽進水道裡，乘著椰子葉，藉著急流滑向水橋的另一端，是許多美濃人童年彌足珍貴的回憶！而當今時下小孩們則是會坐在輪胎上頭，沿路漂浮著，就像是水上遊樂園裡深受大小朋友喜愛的漂漂河遊園設施。

推薦家長們可以在2020尾聲安排一趟旗山美濃親子FUN跑之旅，與孩子跑在鄉間、樂在鄉間，共同創造幸福腦內啡。

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跑過溪洲大橋，將進入美濃溪堤防，左側那一望無際的毛豆田以及整排大樹風光，後方山嵐美景，感動於美麗純樸的景致中，享受當下用汗水刻下的軌跡。

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台灣香蕉的大本營－旗山

圖／聯合數位文創 提供

旗山路縣最大亮點：跑進香蕉大道！一年一次的機會，近距離貼近香蕉園的路線，真的只有「旗美馬拉松」才玩得到！

這種置身於香蕉園裡被香蕉擁抱的感覺，真的得自己報名跑了才知道～親身體驗的美好完全呈現於此啊！

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雙龍寺 旗山溪洲庄民的信仰中心

雙龍寺前補給站，賽事即將完成，在此稍做伸展，補充水分和豐盛的補給，準備迎向成功的終點線！

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大洲戲院 昔日溪州人的娛樂場所抑是繁華的象徵

旗山溪洲地區在昭和年間，香蕉種植與輸日，使得該地區經濟輝煌，50年代時期即有旗山、仙堂、大洲三家戲院！

電視台陸續開播，民眾在家即可觀賞多樣性節目，在電視衝擊下，使得電影院榮景不在。

「大洲戲院」在時代的洪流中，保留還算完整的售票口，後因八八風災內部崩塌嚴重，更加為戲院增添歲月痕跡。

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鯤洲宮 300多年歷史是溪州區最壯觀宏偉廟宇

鯤洲宮是旗山溪洲地區歷史最悠久的廟宇，廟前大榕樹已有240年以上歷史，其有著茂密的樹蔭，里鄰人最愛在綠蔭下乘涼閒聊～

這邊也是路線補給站之一，跑者們稍作停留休息、補充能量之餘，也別忘欣賞台灣廟宇獨特文化，留心「旗美馬」賽道風光，為即將跑完的路線，再多刻些回憶收藏於心！

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鯤洲宮外的小街、小巷、小商店與人情味饒富在地親民氣息

圖／聯合數位文創 提供

旗山美濃馬拉松

2020年12月6日，聯合數位文創與您相約從旗山體育場武德殿前起跑！行經百年旗山糖廠、高雄文化資產廣善堂、美濃溪堤岸、舊時美濃警察分駐所、依山傍水美濃湖、福美路美濃老街客家建築、商店巡禮、旗山香蕉大道、大洲戲院、雙龍寺、250年歷史鯤洲宮等等，應援團、鄉親們的喝采聲中，一同跑出最美好的自己！

活動日期：2020/12/06（日）

報名連結： https://baoming.irunner.com.tw/cishan2020

活動會場：旗山體育場（高雄市旗山區中正路與華中街口）

活動組別：全馬組 42 K、半馬組 22 K、健康組 10 K、親子組 5 K

報名時間：2020/08/03（一）起至 2020/09/26（六），或額滿截止