創意無極限！85˚C攜手二搞創意推懷舊中秋禮盒 重現50年代台灣風情

迎戰中秋送禮市場，85˚C今年首次與台灣知名圖文作家二搞創意無限公司合作，聯名推出11款懷舊復古創意禮盒，多款創新口味首次上市。以懷舊復古尪仔標插畫為題，用故事描述50年代的台灣人文風情和背景文化，搭配逗趣詼諧的品名，讓人會心一笑。

85˚C首次與二搞創意無限公司合作，以50年代復古台灣風情為題，加入台式詼諧故事情節，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件，敘述民國58年，在一個遙遠的島嶼上，人們相信：『只要能吃上一盒85月餅，就能像阿姆斯壯一樣飛上月球！』，果然一推出，就廣受好評，不但濃厚的懷舊包裝風格吸睛，就連禮盒名稱一聽也讓人會心一笑。

「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「一盒85上月球」、「阿菠蘿11號」等11款禮盒，品名詼諧有趣，搭配二搞創意量身打造外盒設計，同步推出多款全新口味月餅，85度C的獨家註冊專利口味白玉東坡酥、堪稱蛋黃酥2.0的月球表面、超萌外型的小雞星球日式和菓子等，另推出三款全新奶素口味，海鹽焦糖、栗子麻糬、香菇核桃，創新口味顛覆以往月餅體驗。

聯合數位文創旗下圖文作家二搞創意無限公司，出版過多本廣受好評的繪本作品，《什麼不見了》、《嶄新的一天》、《屋頂狗傳說》等，擅長以溫暖而細膩筆觸，描繪台灣街景及深入淺出探討與關懷社會議題。

各款月餅禮盒外包裝設計皆具巧心，二搞創意繪製的經典人物君君與小威，一躍成為「我的一小口」禮盒的封面人物；「阿母思撞」禮盒外包裝圖繪穿著緊身旗袍的阿母，有如行星撞地球般強烈的思念，念想著在外地工作的兒子。「無敵金龍流沙」禮盒則是帶著消費者重返民國58年，感受台中金龍少棒隊，奪得第二十三屆威廉波特少棒賽冠軍的輝煌年代。八五一大盒更是結合二搞創意擅長的台灣街道，重現濃厚的台灣人情味。

85˚C與二搞創意無限公司聯名月餅禮盒，現已開放預購，即日起至10/1購買指定款禮盒享85折，還送二搞創意聯名購物袋。針對有送禮需求的民眾，推出「一盒85上月球-企業大宗款」，內容物豐富又氣派，絕對是今年企業送禮的唯一首選。