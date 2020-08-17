搶翻天！ 《阿政與愛莉》結婚百週年限量酒

日本NHK連續劇《阿政與愛莉》，將「日本威士忌之父」竹鶴政孝與來自蘇格蘭的妻子Rita的奮鬥歷程搬上螢幕，也讓竹鶴政孝在北海道余市建立的「余市蒸餾所」，以及所創立的「NIKKA WHISKY（一甲威士忌）」品牌，更廣為人知。

今年適逢竹鶴政孝與Rita結婚百週年（兩人在1920年1月8日結婚），酒廠特別推出兩款以過蘋果白蘭地酒桶的無年份威士忌，「余市蘋果白蘭地桶」與「宮城峽蘋果白蘭地桶」，兩者皆為無年份威士忌，限量發行，每瓶建議零售價195英鎊，約合新台幣7,600元。

原廠之所以選擇蘋果白蘭地酒桶來進行過桶，是有原因的。因為竹鶴政孝所創立的威士忌品牌Nikka，寫成漢字是「日果」，酒廠前身正是賣蘋果製品的「大日本果汁株式會社」。由於威士忌需要經過多年陳年，無法立即到市場上販售，因此Nikka最早的產品不是威士忌，而是蘋果汁。

這兩款「余市蘋果白蘭地桶」與「宮城峽蘋果白蘭地桶」經過常規熟成之後，放入裝過蘋果白蘭地至少28年以上的桶子裡，再經過約6個月過桶，酒標上標示「APPLE BRANDY WOOD FINISH」。