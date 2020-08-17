當旅行網美必須擁有！少女心滿滿的米奇米妮首飾收納盒
把握夏季的輕鬆時光，在全台各地短期旅行的現代人，少不了處處都拍照打卡、上傳分享美照，因此旅行期間除了穿著舒適，打扮也不能太馬乎，配戴珠寶首飾就成了可以立刻為造型加分的絕妙秘訣！不過首飾珠寶雖然輕巧，但如何在旅行中收納？長期與迪士尼授權合作的日本珠寶品牌K.UNO，推出可愛米奇＆米妮圖樣的K.UNO原創設計迷你尺寸旅行珠寶盒，除了提供完美的收納，可愛的造型也為旅行的心情大大加分。
淺香檳金色的K.UNO「米奇米妮」造型珠寶盒，特別設計成手掌大小的迷你尺寸，在日常生活中也能放進包包中使用。深粉紅色的內裡氣質高雅，附上兩個扣環可以避免項鍊的鍊子糾結，難以收納的耳針耳環和戒指也有扣帶可以固定。除了米奇米妮款，造型珠寶盒也有「美女與野獸」款，表面點綴著魔法玫瑰搭配「Beauty is found within（美麗發自於內心）」的文字，黃色內襯則呼應貝兒禮服的明亮色澤。
除了旅行珠寶盒，K.UNO同時也推出米奇米妮系列原創雙人杯盤組，杯盤邊緣鑲上金邊，搭配沉穩而典雅的藍色花草圖樣，其中藏著可愛的迪士尼明星「米奇」與「米妮」，即使不出門在家，也可以與好姊妹一起悠閒享受歡樂高雅的午茶時光。
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