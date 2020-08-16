有機、生物動力法、自然酒　差別在哪裡？

有些人的體質比較敏感，對硫化物過敏，喝了葡萄酒經常會出現酒疹、頭痛等現象；這時候便會有人建議體質敏感的酒友，盡量選擇「有機酒（Organic Wine）」、「生物自然動力法（Biodynamic）」葡萄酒、或「自然酒（Natural Wine）」來飲用。究竟「有機酒」、「生物自然動力法」葡萄酒、「自然酒」之間，差別到底在哪裡呢？

「有機酒」有認證標準與標章，例如法國國際生態認證中心（ECOCERTSA）和美國農業部有機產品認證（USDA)。明確規定「有機酒」從種植、釀製到裝瓶的過程中，都必須以有機的方式進行。至於二氧化硫的添加方面，酒莊可以選擇不添加，也可以選擇低劑量添加；也就是說，即便是「有機酒」，其中也可能有低含量的硫化物添加。

為什麼葡萄酒要添加二氧化硫呢？因為二氧化硫有抗菌的功能，能夠幫助葡萄酒保存，葡萄採收後進入酒廠時、葡萄發酵時、酒液裝瓶時，都會使用到二氧化硫。

「自然酒」目前還沒有一個全世界公認的認證組織，但各個葡萄酒生產國家幾乎都有「自然酒協會」。「自然酒」強調盡量減少釀酒過程中的人工干預，盡可能讓葡萄「順其自然」地變成酒；強調不使用人工添加酵母，釀酒的過程，就是單純的將葡萄摘下、丟入發酵桶裡讓葡萄自然發酵，然後自然陳釀裝瓶，釀酒過程完全不添加二氧化硫。

「生物自然動力法葡萄酒」是奧地利學者Rudolf Steiner，於1924年提出的另類農業形式，將大自然與各種生命體視為一個緊密的「生態體系」，主張使用天然物質拯救地力，配合天象星體，使長期使用化學農藥及肥料的土地，回復到它原始的活力，補救已被破壞多年的種植環境。當然，「生物自然動力法葡萄酒」也是完全不添加二氧化硫的。

到了1940年代，德國女性自然動力法研究者Maria Thun，進一步將天體運行的觀念，納入「生物自然動力法」當中。

她認為農作物的生長與月亮的運行息息相關，若能配合月亮的運行來施作，農作物將能吸收天體的精氣力量，發揮出植物本身的潛能。她根據月亮、太陽以及十二星座的的運行周期歸納出自然動力日曆，指出植物各部位生長發育的最佳日期，訂定各種農事活動合適的時機。

所以整體來說，「有機酒」數量最多，未必不含二氧化硫；也不是所有的「有機葡萄酒」，都是「生物自然動力法」葡萄酒。「自然酒」一定是「有機酒」，但未必是「生物自然動力法」葡萄酒。